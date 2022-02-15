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Строительство Строительство и недвижимость

В Самарской области за год на 21,5% увеличилось количество ДДУ

САМАРА. 15 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Общее количество договоров долевого участия (ДДУ), зарегистрированных Росреестром с января по декабрь 2021 г., в целом по России составило 898,6 тыс., из них в Самарской области почти 18 тысяч.

По сравнению с 2020 г. показатель по стране вырос на 17%, а в Самарской области на 21,5%.

"Для граждан созданы возможности получать государственные услуги Росреестра в удобном для них формате - онлайн. Соответственно, увеличилось количество сделок в электронном виде. Благодаря комплексной работе - на уровне центрального аппарата Росреестра, наших территориальных органов, подведомственных учреждений и профессиональных участников рынка недвижимости - в 2021 году нам удалось повысить востребованность цифровых услуг Росреестра. Доля учетно-регистрационных действий в электронном виде по итогам года составила 46%, что в два раза превышает показатель начала 2020 года. Количество электронных ДДУ - с 20% до 67%", - отметила замруководителя Росреестра, руководитель цифровой трансформации Елена Мартынова.

В Самарской области доля регистрации договоров долевого участия в строительстве в электронном виде выросла на 24%, а количество договоров с использованием эскроу-счетов на 79%. Спрос на жилые помещения в нашем регионе в 2021 году увеличился почти на 14% по сравнению с 2020 годом.

"Законодатели предоставили преимущество тем, кто подает документы в электронном виде: срок регистрации последующих договоров участия в долевом строительстве составит всего три рабочих дня вместо пяти рабочих дней со дня поступления документов в Управление Росреестра; госпошлина при представлении документов через сайт Росреестра оплачивается со скидкой 30%", - напомнила замруководителя Управления Росреестра по Самарской области Татьяна Титова.

Электронный вид позволяет исключить необходимость посещать офис МФЦ для подачи документов и для получения результата регистрации права - выписки из Единого государственного реестра недвижимости.

Напомним, теперь застройщики без доверенности могут подать за дольщика заявление о регистрации права собственности участника долевого строительства в электронном виде и даже заверить акт приема-передачи своей электронно-цифровой подписью. Усиленная квалифицированная электронная подпись участника долевого строительства на акте не требуется.

Как прокомментировал руководитель аппарата Ассоциации "Национальное объединение застройщиков жилья" Кирилл Холопик, увеличение количества зарегистрированных ДДУ в 2021 г. обусловлено в том числе совершенствованием механизмов электронного взаимодействия Росреестра с застройщиками.

"Количество продаж строящегося жилья служит главным показателем, определяющим состояние отрасли жилищного строительства. От продаж зависят стабильность финансирования стройки и последующий ввод в эксплуатацию. Побит не только хороший прошлогодний результат, но и державшийся шесть лет рекорд 2014 года. Это служит свидетельством кардинального улучшения работы ключевых институтов долевого строительства, таких, как земельный рынок, ипотека, проектное финансирование, кадастровый учёт и регистрация прав", - сказал эксперт.

Гид потребителя

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