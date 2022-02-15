Жителя Чапаевска подозревают в попытке отправки за границу запчастей к танкам Т-72 и Т-90

В январе 2022 г. в отношении жителя Чапаевска возбудили уголовное дело о покушении на контрабанду изделий военного назначения (ч. 3 ст. 30 и ч. 1 ст. 226.1 УК РФ). Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе УФСБ России по Самарской области.

По версии правоохранителей, мужчина незаконно задекларировал и пытался отправить за рубеж запчасти к танкам Т-72 и Т-90. Эти детали считаются оборудованием, которое может быть использовано при создании иной военной техники.

Подозреваемого задержали, в январе в отношении него возбудили уголовное дело.

"Проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на документирование всех обстоятельств совершения указанного преступления", - отметили в пресс-службе ведомства.