Жителя Чапаевска подозревают в попытке отправки за границу запчастей к танкам Т-72 и Т-90

В январе 2022 г. в отношении жителя Чапаевска возбудили уголовное дело о покушении на контрабанду изделий военного назначения (ч. 3 ст. 30 и ч. 1 ст. 226.1 УК РФ). Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе УФСБ России по Самарской области.
По версии правоохранителей, мужчина незаконно задекларировал и пытался отправить за рубеж запчасти к танкам Т-72 и Т-90. Эти детали считаются оборудованием, которое может быть использовано при создании иной военной техники.
Подозреваемого задержали, в январе в отношении него возбудили уголовное дело.
"Проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на документирование всех обстоятельств совершения указанного преступления", - отметили в пресс-службе ведомства.
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а вы у него делали откликнитесь напишите мне
А также есть пострадавшие от КПК Родник, КПК Добрыня,КПК Финброкер и пр.Всего более 200 чел.Людей обокрали на десятки миллионов рублей.Мало того,инвестиции страховались МОВС(страховая организация). И всё это с разрешения ЦБ РФ. И это только по Москве.Дела тянуться с 2018года. Уже выиграли все суды.Сейчас занимается АС г.Москвы. Занимается прокуратура г.Москвы....никого не задержали.Ни у кого ничего не изъяли.Миллионные долги лотами выставлены на торги. К 27 дек.2021г. девятимиллионный долг будет стоить 317000руб. Так,что спешите купить.А учредители спокойно свободно передвигаются по стране и ездят за границу
Сколько нужно бобла чтобы оплачивать,статьи передачи.
Скрепдержава в полный рост
За что полицая арестовали. Она кинула в него пластиковой бутылкой а дальше полицай вблдок действовал по инструкции путина: "сЕГОДНЯ ОНИ БРОСАЮТ ПЛАСТИКОВЫЕ БУТЫЛКИ А ЗАВТРА БРОСЯТ КОКТЕЙЛЬ МОЛОТОВА". Полицай действовал на опережение