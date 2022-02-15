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ПСБ: Цифровой рубль выводит национальную платежную инфраструктуру на принципиально новый уровень

САМАРА. 15 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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ПСБ и ВТБ провели первый в России перевод средств в цифровой национальной валюте — операция осуществлена на тестовой платформе цифрового рубля Банка России.

В специально разработанной для тестирования версии мобильного приложения ПСБ клиент зарегистрировался как пользователь платформы цифрового рубля, открыл цифровой кошелек и обменял безналичные рубли со своего банковского счета на цифровые. Тестирование завершилось успешным переводом цифровых рублей с кошелька клиента ПСБ на кошелек клиента ВТБ через платформу Банка России.

Вся информация о проведенных транзакциях поступает с тестового контура платформы цифрового рубля Банка России и мгновенно отражается на балансе цифрового кошелька клиента в мобильном приложении.

Архитектура цифровой платформы, разработанная Банком России, позволяет клиенту всего один раз зарегистрироваться через мобильное приложение любого банка, подключенного к платформе, получить доступ к кошельку и проводить операции в новом формате.

Использование криптографической защиты и шифрования обеспечивает высокий уровень безопасности всех расчетов в цифровой валюте: каждый рубль имеет свой цифровой индивидуальный номер, что формирует новую систему защиты от мошеннических операций. Хранение и учет цифровых рублей напрямую осуществляет Банк России.

"Цифровой рубль выводит национальную платежную инфраструктуру на принципиально новый уровень, совершенствует стандарты надежности и прозрачности расчетов в системе денежного обращения и российской экономике. ПСБ как системообразующий и высокотехнологичный банк принимает активное участие в этом процессе, задействуя цифровую инфраструктуру банка и компетенции нашей команды в проектах на платформе цифрового рубля. Совместно с Банком России мы создаем принципиально новую цифровую платежную инфраструктуру для всего российского бизнеса и населения. На основе нашего опыта в рамках тестовой платформы цифрового рубля будут вырабатываться новые стандарты работы финансового рынка, формироваться законодательство и регулирование будущей системы расчетов с использованием цифрового рубля", — сказал первый заместитель председателя ПСБ Олег Барыбин.

"Первая успешно проведенная операция с цифровым рублем — знаковый момент в развитии цифровой платежной инфраструктуры нашей страны. ВТБ, как один из ведущих технологических лидеров на финансовом рынке, активно сотрудничает с Банком России и готов участвовать в дальнейшей работе над законодательством по организации денежного обращения с использованием цифрового рубля. Цифровой рубль позволит создавать инновационные сервисы на основе смарт-контрактов и повысит доступность финансовых услуг, в том числе на отдаленных и малонаселенных территориях России, благодаря возможности его использования без доступа к интернету. Думаю, что это станет драйвером для развития новых национальных платежных сервисов как для населения, так и для бизнеса", — отметил заместитель президента-председателя банка ВТБ Вадим Кулик.

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