Супругов из Самары подозревают в попытке подкупить пристава

В Самаре задержали супругов по подозрению в даче взятки. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

По версии следствия, 48-летний мужчина и 39-летняя женщина в автомобиле возле дома на ул. Победы передали сотруднику ФССП 15 тыс. рублей. По данным полицейских, вознаграждение предназначалось за отмену временного ограничения на выезд мужчины из РФ и прекращение исполнительного производства.

Супруги официально не трудоустроены.

Возбуждено уголовное дело по п. "а" ч. 4 ст. 291 УК РФ ("Дача взятки группой лиц по предварительному сговору").