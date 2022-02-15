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Преступления Происшествия

Супругов из Самары подозревают в попытке подкупить пристава

САМАРА. 15 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре задержали супругов по подозрению в даче взятки. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

По версии следствия, 48-летний мужчина и 39-летняя женщина в автомобиле возле дома на ул. Победы передали сотруднику ФССП 15 тыс. рублей. По данным полицейских, вознаграждение предназначалось за отмену временного ограничения на выезд мужчины из РФ и прекращение исполнительного производства.

Супруги официально не трудоустроены.

Возбуждено уголовное дело по п. "а" ч. 4 ст. 291 УК РФ ("Дача взятки группой лиц по предварительному сговору").

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Последние комментарии

۩ Виталi2 ۩成功 ✭ ✮ ✯ 31 января 2022 20:41 На самарского пластического хирурга завели уголовное дело после операции по увеличению груди

а вы у него делали откликнитесь напишите мне

Juja Pank 24 ноября 2021 14:35 Желающая заработать на инвестициях тольяттинка лишилась 850 тыс. рублей

А также есть пострадавшие от КПК Родник, КПК Добрыня,КПК Финброкер и пр.Всего более 200 чел.Людей обокрали на десятки миллионов рублей.Мало того,инвестиции страховались МОВС(страховая организация). И всё это с разрешения ЦБ РФ. И это только по Москве.Дела тянуться с 2018года. Уже выиграли все суды.Сейчас занимается АС г.Москвы. Занимается прокуратура г.Москвы....никого не задержали.Ни у кого ничего не изъяли.Миллионные долги лотами выставлены на торги. К 27 дек.2021г. девятимиллионный долг будет стоить 317000руб. Так,что спешите купить.А учредители спокойно свободно передвигаются по стране и ездят за границу

Слуга Народа 15 августа 2021 04:51 Екатерина Сокирская вновь стала героиней передачи Андрея Малахова

Сколько нужно бобла чтобы оплачивать,статьи передачи.

Евгений Куйбышевский 08 августа 2021 18:32 В Самаре сотрудников регионального ГУ МЧС заподозрили во взяточничестве

Скрепдержава в полный рост

борис витин 30 июля 2021 12:01 Полицейского из Самары подозревают в убийстве 15-летней девушки

За что полицая арестовали. Она кинула в него пластиковой бутылкой а дальше полицай вблдок действовал по инструкции путина: "сЕГОДНЯ ОНИ БРОСАЮТ ПЛАСТИКОВЫЕ БУТЫЛКИ А ЗАВТРА БРОСЯТ КОКТЕЙЛЬ МОЛОТОВА". Полицай действовал на опережение

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