Популярные блогеры-миллионники России раскачают Instagram и TikTok самарцев

В субботу, 19 февраля, в 13:00 на территории единственного в России музея штор (г. Самара, ул. Лукачева, 6) стартует уникальный проект Сергея Тюпаева "Инстаграм и Тик Ток прокачка".

Проект реализуется при участии департамента туризма министерства культуры Самарской области. Каждую субботу на протяжении месяца (19 февраля, 26 февраля и 5 марта) будут проходить оффлайн-встречи со звездами социальных сетей - блогерами-миллионниками. В торжественном открытии с приветственным словом выступит заместитель министра - руководитель регионального департамента туризма Артур Абдрашитов.

"Туризм - это сфера экономики, возможности и потенциал которой сегодня активно развиваются в Самарской области. Мы отчетливо понимаем, что онлайн-продвижение тревел-возможностей региона - это мощнейший инструмент. Каждый путешественник начинает планировать свой отдых с чтения рекомендаций и отзывов в Сети. Это сложившаяся практика, игнорировать которую не представляется возможным. В рамках своей деятельности мы реализуем проект "Поехали!", построенный, главным образом, на тиражировании информации о туристических возможностях области через блогеров, через социальные сети. Думаю, действенные инструменты от ведущих блогеров страны, продемонстрированные в рамках мастер-классов, дадут позитивную динамику для дальнейшего онлайн-продвижения туристической составляющей региона", - уверен Артур Абдрашитов.

Напомним, на территории Самарской области второй год подряд областным департаментом туризма при поддержке правительства реализуется проект "Поехали!" с участием представителей СМИ и блогеров, направленный на продвижение внутреннего туризма. Это уникальная презентационная медиаинициатива, которая в первую очередь транслирует информацию именно через ресурсы социальных сетей, подавая информацию об одном и том же туристическом ресурсе области на "многочисленных языках" того или иного блог-канала, каждый из которых охватывает социально разноплановую аудиторию.

В рамках проекта звезды Instagram и TikTok поделятся собственным опытом ведения социальных сетей и полезными лайфхаками по раскрутке блога, наполнению контента для больших охватов, популяризации, продвижению и развитию аккаунта.

Так, спикером проекта станет Анна Калашникова - блогер, актриса, певица и модель. Количество подписчиков в Instagram - 2 млн. Тема выступления - "Медиа блогинг. Создание из своего сторителинга бренда". Анна выступит 19 февраля 2022 года, в день торжественного старта проекта.

26 февраля самарские блогеры познакомятся с Анастасией Крековой, блогером и фитнес-тренером. Она расскажет о продвижении бизнеса и личного бренда в TikTok, а также о создании и продвижении экспертного TikTok аккаунта. Анастасия входит в первую пятерку в номинации "Спорт" TikTok Live. Количество подписчиков социальной сети TikTok составляет более 2 млн человек.

В заключительном семинаре 5 марта участники проекта встретятся с популярным блогером, моделью, спортсменкой и певицей Масей Шпак. Ее аудитория составляет 2,7 млн подписчиков в Instagram. Тема мастер-класс - "Как создать популярный блог, оставаясь самим собой".

К участию в проекте приглашаются самарские блогеры, руководители средств массовой информации, владельцы малого и среднего бизнеса.

Участие в мероприятии возможно при предъявлении одного из следующих документов:

1. Сертификат профилактической прививки от COVID-19.

2. Сведения о перенесенном заболевании COVID-19.

3. Отрицательный результат ПЦР-теста на наличие возбудителя COVID-19, выполненного не ранее чем за 48 часов до мероприятия.