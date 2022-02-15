Самарчанку будут судить за попытку убить бывшего мужа

В Самарской области завершилось расследование уголовного дела 40-летней женщины, обвиняемой в покушении на убийство, угрозе убийством и нанесении легких травм. Об этом сообщает региональное СУ СК РФ.
По версии следствия, в сентябре 2021 г. самарчанка пришла в квартиру на ул. Куйбышева, где раньше жила с бывшим супругом, чтобы забрать часть своих вещей. Там она увидела спящими бывшего мужа и его сожительницу. Обвиняемая напала на них. Мужчину она не менее семи раз ударила ножом, а женщину один раз. После этого она вышла из комнаты, продолжая угрожать потерпевшим. В это время пострадавшая закрыла дверь изнутри и вызвала правоохранителей.
Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.
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а вы у него делали откликнитесь напишите мне
А также есть пострадавшие от КПК Родник, КПК Добрыня,КПК Финброкер и пр.Всего более 200 чел.Людей обокрали на десятки миллионов рублей.Мало того,инвестиции страховались МОВС(страховая организация). И всё это с разрешения ЦБ РФ. И это только по Москве.Дела тянуться с 2018года. Уже выиграли все суды.Сейчас занимается АС г.Москвы. Занимается прокуратура г.Москвы....никого не задержали.Ни у кого ничего не изъяли.Миллионные долги лотами выставлены на торги. К 27 дек.2021г. девятимиллионный долг будет стоить 317000руб. Так,что спешите купить.А учредители спокойно свободно передвигаются по стране и ездят за границу
Сколько нужно бобла чтобы оплачивать,статьи передачи.
Скрепдержава в полный рост
За что полицая арестовали. Она кинула в него пластиковой бутылкой а дальше полицай вблдок действовал по инструкции путина: "сЕГОДНЯ ОНИ БРОСАЮТ ПЛАСТИКОВЫЕ БУТЫЛКИ А ЗАВТРА БРОСЯТ КОКТЕЙЛЬ МОЛОТОВА". Полицай действовал на опережение