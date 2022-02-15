Самарчанку будут судить за попытку убить бывшего мужа

В Самарской области завершилось расследование уголовного дела 40-летней женщины, обвиняемой в покушении на убийство, угрозе убийством и нанесении легких травм. Об этом сообщает региональное СУ СК РФ.

По версии следствия, в сентябре 2021 г. самарчанка пришла в квартиру на ул. Куйбышева, где раньше жила с бывшим супругом, чтобы забрать часть своих вещей. Там она увидела спящими бывшего мужа и его сожительницу. Обвиняемая напала на них. Мужчину она не менее семи раз ударила ножом, а женщину один раз. После этого она вышла из комнаты, продолжая угрожать потерпевшим. В это время пострадавшая закрыла дверь изнутри и вызвала правоохранителей.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.