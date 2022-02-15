Муниципального служащего из Самарской области подозревают в растрате

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В с. Борское Самарской области возбудили в отношении руководителя Центра материально-технического обеспечения уголовное дело по ч. 3 ст. 160 УК РФ ("Растрата"). Об этом сообщает региональное СУ СК РФ.