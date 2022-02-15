Кредитный портфель ВТБ в Самарской области превысил 167 млрд рублей

По итогам 2021 года ВТБ в Самарской области увеличил совокупный кредитный портфель на 11% — до 167,1 млрд рублей. Портфель привлеченных средств физических и юридических лиц на 1 января текущего года составил 189,5 млрд рублей, увеличившись за год на 9%.

Розничный кредитный портфель за январь–декабрь прошлого года вырос на 16% и достиг 80,5 млрд рублей. Половину в нем — 39,9 млрд рублей — занимает портфель ипотеки. За год он увеличился на 14%. Рост портфеля кредитов наличными составил 21%, до 35,6 млрд рублей. Портфель кредитных карт банк нарастил на 16%, до 2,5 млрд рублей.

Всего по итогам прошлого года ВТБ предоставил самарцам около 44,5 тыс. займов на общую сумму 42,7 млрд рублей, что на 12% больше, чем годом ранее. Наибольший объем продаж пришелся на потребительские кредиты: на эти цели банк выдал свыше 35 тыс. кредитов на сумму 25,3 млрд рублей, что на 20% превосходит результат 2020 года. Объем выдачи ипотеки достиг 15,6 млрд рублей, рост на 2%. За 12 месяцев банк провел в регионе более 7 тысяч сделок с жильем.

Портфель привлеченных средств физлиц за январь–декабрь вырос на 10%, составив на 1 января 132,1 млрд рублей. Портфель инвестиционных продуктов вырос на 22%, до 50,8 млрд рублей. Объем средств на счетах и депозитах клиентов достиг 81,3 млрд рублей, увеличившись на 5%.

Корпоративный кредитный портфель за отчетный период вырос на 7% и составил на 1 января 86,6 млрд рублей. Портфель кредитов предприятий среднего и малого бизнеса увеличился на 14% и достиг 39,5 млрд рублей.

Портфель привлеченных средств корпоративных клиентов с начала года увеличился на 5%, до 57,4 млрд рублей. Аналогичный прирост отмечается в портфеле банковских гарантий ВТБ, за январь–декабрь его объем превысил 18,9 млрд рублей. В сегменте СМБ рост портфеля привлеченных средств увеличился на 10%, до 12,8 млрд рублей.

"Несмотря на продолжающуюся пандемию и ограничения за прошедший год нам удалось вырасти по основным направлениям. В рознице нецелевые кредиты остаются одним из самых востребованных продуктов. За январь–декабрь мы выдали их на 20% больше, чем в 2020-м. Пиковый уровень спроса пришелся на весну, когда ставки на рынке были исторически минимальными и в предновогодний период. В сегменте сбережений большой интерес жители региона по-прежнему проявляют к инвестиционным продуктам: по итогам года их портфель вырос почти на четверть. У региональных компаний востребованными остаются все виды финансовых инструментов. Мы продолжаем наращивать финансирование предприятий строительной отрасли, доля которых в кредитном портфеле СМБ превысила по итогам года 42%. Также отмечаем, что предприниматели все активнее пользуются цифровыми сервисами банка. Самара является одним из лидеров ВТБ по числу оформленных онлайн-кредитов для бизнеса", — комментирует управляющий ВТБ в Самарской области Максим Папков.