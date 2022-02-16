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Государство и Бизнес Экономическая политика

В 2021 году резиденты "Жигулевской долины" выплатили в бюджет более 1,5 млрд рублей

САМАРА. 16 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области создана и успешно развивается экосистема поддержки инновационных и высокотехнологичных проектов. Флагманской площадкой в этой сфере является технопарк "Жигулевская долина", уникальная среда для развития инновационного предпринимательства.

Сегодня резидентами площадки являются 273 инновационных компании, которые реализуют 285 проектов. Общее количество рабочих мест, созданных резидентами технопарка, в прошлом году увеличилось на 7,6% и составило 2180.

Растет и выручка инновационных компаний: в 2021 году ее общий объем увеличился на 3,4% и составил 10,8 млрд рублей.

По итогам 2021 года компании-резиденты заплатили в бюджет региона более 1,5 млрд рублей в виде налоговых и таможенных платежей, что на 17,6% превышает показатели 2020 года.

Для инноваторов региона технопарк становится площадкой нетворкинга, установления и развития деловых связей между резидентами, институтами поддержки предпринимательства, финансовыми структурами, предприятиями и корпорациями — потенциальными заказчиками и партнерами, экспертными и отраслевыми сообществами, органами власти, научными и образовательными учреждениями.

"Все инновационные компании в статусе резидента "Жигулевской долины" получают комплексную поддержку, направленную на быстрое развитие и вывод на рынок своей разработки. Это размещение в современных офисных, лабораторных, производственных помещениях на специальных условиях; содействие в привлечении финансирования, помощь в проведении мероприятий, оформлении объектов интеллектуальной собственности; информационное сопровождение. В прошлом году компании, развивающие свой бизнес в нашей экосистеме, бесплатно получили более 1300 различных мер поддержки, — рассказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов. — "Жигулевская долина" — один из крупнейших технопарков в сфере высоких технологий и на протяжении последних трех лет в Национальном рейтинге технопарков страны входит в группу с наивысшим уровнем эффективности функционирования".

За каждым резидентом закрепляется персональный проектный менеджер, который поможет определить меры поддержки, необходимые для качественного "взлета" инновационного проекта.

Под управлением Центра инновационного развития и кластерных инициатив (ГАУ "ЦИК СО") в экосистеме "Жигулевской долины" сформирована группа "точек роста", поддерживающая процесс инноваций: детский технопарк "Кванториум-63", бизнес-инкубатор, технопарк, уникальный Региональный центр инжиниринга, IT-платформа инноваций, аккумулирующая инновации, инвестиции и меры поддержки региона на одной интернет-площадке.

"Жигулевская долина" является региональным оператором фонда "Сколково" и представительством Фонда содействия инновациям, партнером Инновационного фонда Самарской области и ОАО "Российские железные дороги". Это расширяет возможности для резидентов и предпринимателей региона, а также позволяет обеспечить ускоренный рост проектов на всех этапах развития: от идеи до изготовления опытного промышленного образца и создания полноценного производства.

Гид потребителя

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Мужика понять можно, тема идеальная, заработать на квартирах и ещё раз на курсе валют за счёт дольщиков. В принципе, он ничего криминального не сделал. Он же вообще не присвоил же эти деньги! По-ходу проблемы сейчас даже и у олигархов стали. Некоторые по другому делают, чтобы как-то живую денежку получить. Например, можно заметить, что в самарских санаториях сейчас странные акции стали. Снижают на 20% стоимость путевок, если приходишь с "живыми" деньгами. Видимо, это связано с увеличением стоимости "обнала" (говорят до 10-12%), из за чего приходится за нал продавать путёвки ниже их рентабельности. Что дальше будет... .

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