В 2021 году резиденты "Жигулевской долины" выплатили в бюджет более 1,5 млрд рублей

В Самарской области создана и успешно развивается экосистема поддержки инновационных и высокотехнологичных проектов. Флагманской площадкой в этой сфере является технопарк "Жигулевская долина", уникальная среда для развития инновационного предпринимательства.

Сегодня резидентами площадки являются 273 инновационных компании, которые реализуют 285 проектов. Общее количество рабочих мест, созданных резидентами технопарка, в прошлом году увеличилось на 7,6% и составило 2180.

Растет и выручка инновационных компаний: в 2021 году ее общий объем увеличился на 3,4% и составил 10,8 млрд рублей.

По итогам 2021 года компании-резиденты заплатили в бюджет региона более 1,5 млрд рублей в виде налоговых и таможенных платежей, что на 17,6% превышает показатели 2020 года.

Для инноваторов региона технопарк становится площадкой нетворкинга, установления и развития деловых связей между резидентами, институтами поддержки предпринимательства, финансовыми структурами, предприятиями и корпорациями — потенциальными заказчиками и партнерами, экспертными и отраслевыми сообществами, органами власти, научными и образовательными учреждениями.

"Все инновационные компании в статусе резидента "Жигулевской долины" получают комплексную поддержку, направленную на быстрое развитие и вывод на рынок своей разработки. Это размещение в современных офисных, лабораторных, производственных помещениях на специальных условиях; содействие в привлечении финансирования, помощь в проведении мероприятий, оформлении объектов интеллектуальной собственности; информационное сопровождение. В прошлом году компании, развивающие свой бизнес в нашей экосистеме, бесплатно получили более 1300 различных мер поддержки, — рассказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов. — "Жигулевская долина" — один из крупнейших технопарков в сфере высоких технологий и на протяжении последних трех лет в Национальном рейтинге технопарков страны входит в группу с наивысшим уровнем эффективности функционирования".

За каждым резидентом закрепляется персональный проектный менеджер, который поможет определить меры поддержки, необходимые для качественного "взлета" инновационного проекта.

Под управлением Центра инновационного развития и кластерных инициатив (ГАУ "ЦИК СО") в экосистеме "Жигулевской долины" сформирована группа "точек роста", поддерживающая процесс инноваций: детский технопарк "Кванториум-63", бизнес-инкубатор, технопарк, уникальный Региональный центр инжиниринга, IT-платформа инноваций, аккумулирующая инновации, инвестиции и меры поддержки региона на одной интернет-площадке.

"Жигулевская долина" является региональным оператором фонда "Сколково" и представительством Фонда содействия инновациям, партнером Инновационного фонда Самарской области и ОАО "Российские железные дороги". Это расширяет возможности для резидентов и предпринимателей региона, а также позволяет обеспечить ускоренный рост проектов на всех этапах развития: от идеи до изготовления опытного промышленного образца и создания полноценного производства.