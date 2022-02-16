В Отрадном в двух новостройках под тяжестью снега рухнули крыши

В Отрадном на ул. Спортивной у двух новых домов, построенных для переселения из аварийного жилья, под тяжестью снега обрушились крыши.

Об этом сообщают горожане в соцсетях. "Новые дома по ул. Спортивной. В двух домах крыша рухнула.

Столько косяков по дому, жалоб от жильцов, щели нереальные. В итоге дождались, что через месяц после сдачи этих домов уже рушится крыша… Страшно представить, что будет по весне…", — говорится в сообщении.