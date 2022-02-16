Житель Самарской области напал с топором на мать из-за 1 тыс. рублей

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В Жигулевске задержали 34-летнего неоднократно судимого местного жителя подозрению в грабеже и угрозе убийством. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.