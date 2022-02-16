В Самаре продается гостиница с выходом к Волге

На продажу выставлено здание гостиницы санатория им. Чкалова на 9-й просеке и земельный участок под ней за 150 млн рублей.
Как сообщил представитель продавца, цена приблизительная и обсуждаемая с потенциальным покупателем. Примерная площадь земельного участка 1,2 га, он находится в собственности санатория, но сейчас проходит процедуру межевания. Двухэтажное здание гостиницы имеет площадь 1,57 тыс. кв. метров.
С чем связано решение продать объект, представитель затруднился ответить: "Никаких проблем у санатория нет, возможно, за ненадобностью. Это решение администрации".
Согласно официальному сайту организации, ОАО "Санаторий им. В.П. Чкалова" специализируется на лечении заболеваний сердечно-сосудистой системы и реабилитации после операций на сердце, острого инфаркта миокарда и нарушений церебрального кровообращения, а также заболеваний опорно-двигательного аппарата. Гендиректором выступает Владимир Туманов.
Напомним, прежний владелец и руководитель общества Игорь Туманов несколько лет потратил на узаконивание прав на земли санатория после его перехода в частные руки. Затем инициировал смену зонирования участков: на общественно-деловую зону для размещения объектов медицинского назначения (Ц-5м) и на зону малоэтажной жилой застройки (Ж-2). Как сообщил представитель продавца, сейчас реализуемый участок относится к зоне Ц-5м.
Последние комментарии
Интересно:этот предприниматель-фсбшник (Олег Кирзунов) попал в новые санкционные списки? По моему он очень токсичный гражданин.
А может все-таки снести? В Москве вот даже и каменные магазины не преграда. Мест для прогулок совсем не стало. Снести.
вангую... теперь там будет сбербанк
Судя по схеме, там уже стоит вторая очередь Парк-хауса с парковкой
Если действительно должны, то почему бы и нет. Должники 24 млн. заработали в 2013, а за аренду не посчитали нужным заплатить? 4млн не валяются на дороге.