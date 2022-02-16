Банк "Открытие" наградил победителей акции "Миллион для бизнеса"

Шесть победителей акции "Миллион для бизнеса", проходившей в конце 2021 года, получили от банка "Открытие" и Visa по 1 миллиону рублей на развитие своего дела.
По условиям акции участникам надо было иметь расчетный счет в банке "Открытие" и бизнес-карту Visa и совершить по ней покупки для бизнеса на сумму не менее 40 тысяч рублей в период с 12 октября до 31 декабря 2021 года. Первые 50 новых клиентов, оформивших бизнес-карту в период акции, и первые 50 действующих клиентов, присоединившихся к ней, получили по 20 000 рублей.
А теперь пришла пора суперпризов — шести клиентам банк "Открытие" перечислил по 1 миллиону рублей на развитие бизнеса. Среди победителей — предприниматели из Тамбова, Нижневартовска, Новосибирска, Братска, Иваново, Пензы.
Банк "Открытие" входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. "Открытие" развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховые компании "Росгосстрах" и "Росгосстрах Жизнь", "Открытие Инвестиции" (бренд, включающий продукты брокера и УК "Открытие"), "НПФ Открытие", АО "Балтийский лизинг", ООО "Открытый лизинг", ООО "Открытие Факторинг", "РГС Банк", АО "Таможенная карта". Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА ("АА (RU)"), Эксперт РА ("ruAA") и НКР ("АA+.ru"), а также международными агентствами Fitch ("BB+") и Moodyʼs ("Ba2"). Стратегия развития банка предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.