Прокуратура проверку из-за обрушения крыш в Отрадном

Прокуратура Отрадного начала проверку из-за обрушения крыши жилого дома, сообщает прокуратура Самарской области.

Напомним, крыши двух новых домов на ул. Буровиков, 6/1, построенных для переселения из аварийного жилья, обрушились под тяжестью снега 15 февраля.

По предварительной информации, кровля обрушилась под тяжестью скопившегося на ней снега.

Квартира, находящаяся под поврежденной крышей, была пуста, никто не пострадал.

Теперь подрядчик чистит кровли остальных домов.

На место происшествия выезжал и. о. прокурора Отрадного Юлия Артемова.