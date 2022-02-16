В Кировском районе Самары стартует пилотный проект комплексного развития территории

В правительстве Самарской области состоялось рабочее совещание по вопросу реализации программы развития комплексных территорий, которое провел первый вице-губернатор — председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов. Участники совещания обсудили комплексное развитие территории 766 квартала Кировского района г. о. Самара.

Единый механизм комплексного развития территорий, жилой и нежилой застройки застроенных и свободных от застройки территорий был принят на федеральном уровне в конце 2020 года. В области готовится к реализации шесть проектов комплексного освоения территорий. Одна из перспективных площадок расположена в границах улиц Ставропольской, Советской, Нагорной, Пугачевской в Кировском районе областной столицы.

"Наша задача сейчас — стартовать по КРТ. Причем не просто сделать успешный пилотный проект, понятный, четкий по срокам исполнения, нам важно после этого в самые короткие сроки запустить еще несколько проектов", — обратился к участникам совещания первый вице-губернатор.

Застройщик территории должен будет выполнить обязательства по расселению граждан из аварийного фонда. На территории 766 квартала площадь аварийного жилья составляет более 7 тыс. кв. м — это 29 домов, из которых 20 на данный момент признаны аварийными. Проживающим здесь людям будет выплачена рыночная стоимость жилья или предоставлено жилье, исходя из ранее занимаемой площади.

Также к настоящему времени состоялись встречи с жителями домов из старого жилого фонда, не признанного аварийным. Таких домов на этом участке девять, по итогам собраний жители большинством голосов дали согласие на расселение.

На территории 766 квартала, помимо высотных домов с обязательными парковочными местами, планируется построить школу и детский сад.

Председатель областного правительства подчеркнул, что при определении границ застраиваемого участка необходимо рассматривать все возможные дополнительные территории, привлекая к обсуждению глав муниципальных образований.









