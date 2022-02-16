16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Кировском районе Самары стартует пилотный проект комплексного развития территории От муниципалитетов потребовали навести порядок во дворах и на улицах до новых снегопадов Минтранс Самарской области планирует привлечь из федерального бюджета около 6 млрд рублей В Самарской области подвели итоги работы служб ГО и ЧС Правительство региона передаст "ОДК-Кузнецов" здание под корпоративный центр рационализации

Облправительство Власть и политика

В Кировском районе Самары стартует пилотный проект комплексного развития территории

САМАРА. 16 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 34
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В правительстве Самарской области состоялось рабочее совещание по вопросу реализации программы развития комплексных территорий, которое провел первый вице-губернатор — председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов. Участники совещания обсудили комплексное развитие территории 766 квартала Кировского района г. о. Самара.

Единый механизм комплексного развития территорий, жилой и нежилой застройки застроенных и свободных от застройки территорий был принят на федеральном уровне в конце 2020 года. В области готовится к реализации шесть проектов комплексного освоения территорий. Одна из перспективных площадок расположена в границах улиц Ставропольской, Советской, Нагорной, Пугачевской в Кировском районе областной столицы.

"Наша задача сейчас — стартовать по КРТ. Причем не просто сделать успешный пилотный проект, понятный, четкий по срокам исполнения, нам важно после этого в самые короткие сроки запустить еще несколько проектов", — обратился к участникам совещания первый вице-губернатор.

Застройщик территории должен будет выполнить обязательства по расселению граждан из аварийного фонда. На территории 766 квартала площадь аварийного жилья составляет более 7 тыс. кв. м — это 29 домов, из которых 20 на данный момент признаны аварийными. Проживающим здесь людям будет выплачена рыночная стоимость жилья или предоставлено жилье, исходя из ранее занимаемой площади.

Также к настоящему времени состоялись встречи с жителями домов из старого жилого фонда, не признанного аварийным. Таких домов на этом участке девять, по итогам собраний жители большинством голосов дали согласие на расселение.

На территории 766 квартала, помимо высотных домов с обязательными парковочными местами, планируется построить школу и детский сад.

Председатель областного правительства подчеркнул, что при определении границ застраиваемого участка необходимо рассматривать все возможные дополнительные территории, привлекая к обсуждению глав муниципальных образований.




Гид потребителя

Последние комментарии

Дмитрий Лакоценин 23 апреля 2021 07:18 Глава самарского минстроя Евгений Чудаев ушел в отставку

Наконец то. А то раздал свои полномочия всяким Баранниковым. Министр должен быть авторитетным.

Елена Андреева 11 октября 2018 10:36 Врио министра образования Владимир Пылев покидает свой пост

Ужасным был министром. Надо было ему учителем остаться.

Екатерина Антоненко 09 октября 2018 08:43 Врио министра образования Владимир Пылев покидает свой пост

Не знаю каким министром был Владимир Александрович, но учителем он был потрясающим! Сколько лет прошло, до сих пор помню его систему скорописи:)

Дмитрий Лакоценин 21 июня 2018 05:58 Дмитрий Азаров предложил Николаю Брусникину возглавить региональный минпром

Долгий путь.

Dmitry Lakotsenin 13 августа 2015 15:32 Прокуратура потребовала от минлесхоза поставить на кадастровый учет памятники природы

Явно выраженные признаки коррупцонно составляющих.

Фото на сайте

Встреча чешской делегации с представителями органов власти и предприятий Самарской области

Встреча чешской делегации с представителями органов власти и предприятий Самарской области

Визит делегации Самарской области в Республику Беларусь

Визит делегации Самарской области в Республику Беларусь

Главы муниципалитетов будут нести ответственность за оптимизацию управленческих расходов

Главы муниципалитетов будут нести ответственность за оптимизацию управленческих расходов

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 1 2 3 4 5 6