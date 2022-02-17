Руководители самарских компаний не выплатили зарплаты на 79 млн рублей

Советским межрайонным СО СУ СК РФ по Самарской области завершено расследование уголовных дел в отношении руководителей ряда коммерческих организаций региона, обвиняемых в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы).

По версии следствия, в период с марта 2020 г. по август 2021 г. генеральный директор ООО "Альтарикс", осуществляющего свою деятельность силами привлеченных работников, не произвел выплату заработной платы 78 работникам организации на общую сумму более 36,3 млн рублей. При этом, на расчетных счетах организации имелись необходимые денежные средства, однако, обвиняемый использовал их для удовлетворения денежных требований иных кредиторов и увеличении суммы оборотного капитала организации, а также погашения налоговых выплат.

Директор ООО "Клауд Линк" в период с января 2020 г. по май 2021 г. так же допустил невыплату заработной платы 106 работникам организации на общую сумму более 43 млн рублей. При этом, денежные средства, за счет которых имелась возможность погасить указанную задолженность, были направлены на расчеты с арендодателями и налоговые выплаты, а также увеличение оборотного капитала организации и получения дохода от его использования.

В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовные дела с утвержденными обвинительными заключениями направлены в суд для рассмотрения по существу.