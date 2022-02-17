"ТОАЗ" полностью завершил поставку оборудования, необходимого для строительства 3 агрегата карбамида

ПАО "ТОАЗ" (Тольяттиазот) — один из ведущих производителей минеральных удобрений в России и одно из градообразующих предприятий Тольятти, завершил на 100% поставку всего оборудования для третьего агрегата карбамида на территорию предприятия.

Выполнена поставка всего оборудования, предусмотренного проектом, что составляет 238 единиц, из них около 90% уже смонтировано на строительной площадке. Оборудование, поступившее в рамках строительства, включает в себя аппараты и механизмы химического синтеза, водооборотного цикла, насосные установки, грузоподъемное оборудование гранбашни и т. д. Последними из доставленных на площадку были панели управления системы химического и газового анализа.

К промежуточным итогам проекта можно отнести финальный этап общестроительных работ, которые завершены на 97% — возведены корпуса, смонтированы металлоконструкции и оборудование. Во всех корпусах продолжаются внутренние работы. На площадке работают около 1000 строителей. Их силы сосредоточены на монтаже сетей технологических систем: вентиляция, трубопроводы, электрика, контрольно-измерительные приборы. В восточной части стройплощадки большинство зданий уже соединили коммуникациями и инженерными сетями, продолжаются гидроиспытания.

В настоящее время ведется подготовка к пусконаладочным работам электроподстанции, при строительстве которой использованы самые современные распределительные устройства и трансформаторы. Электроподстанция уже запитана от действующей главной понизительной подстанции ТОАЗа и станет первым объектом, запущенным в строй на новом агрегате.

"Строительная готовность объекта составляет 75%. Работы на площадке ведутся в жестком графике. Сейчас строители прокладывают кабели внутри новой подстанции и соединяют ее с установкой водооборотного цикла и паровым котлом. Новую подстанцию планируем запустить в конце марта. Следом начнет работу водооборотный цикл, затем будет запущен паровой котел, который сгенерирует пар для прочистки трубопроводов. После этого в работу будем запускать остальное технологическое оборудование", — прокомментировал руководитель проекта строительства третьего агрегата карбамида Александр Постнов.

Напомним, что Тольяттиазот приступил к строительству агрегата производства карбамида № 3 на производственной площадке в Тольятти в октябре 2018 г. Проектная мощность агрегата составит 2,2 тыс. тонн карбамида в сутки, что позволит более чем на 70% увеличить существующие производственные мощности предприятия по выпуску карбамида.

Бюджет проекта — более 25 млрд рублей. Финансирование осуществляется на собственные средства ПАО "ТОАЗ" и с помощью привлеченного финансирования. В марте 2018 года Тольяттиазот подписал кредитное соглашение с синдикатом банков Commerzbank AG (Цюрих, Швейцария) и Landesbank Baden-Württemberg (Штутгарт, Германия) на сумму 180 млн евро сроком на 9 лет. Гарантом выступило швейцарское экспортное кредитное агентство (SERV).

Проект агрегата разработан в сотрудничестве с компанией Casale S.A. (Лугано, Швейцария) с учетом наилучших доступных технологий в области промышленной и экологической безопасности. Это подтверждается положительными заключениями государственной экологической и главной государственной экспертизы, выданными в 2018 и 2020 гг. Степень очистки выбросов от агрегата будет достигать 93%. Технологическая цепочка спроектирована таким образом, что после ввода нового агрегата существенно сократится объем выбросов углекислого газа с ТОАЗа, являющегося отходом нескольких агрегатов аммиака, в атмосферу. Стоки с агрегата будут проходить восемь степеней очистки, а отдельные отходы будут передаваться специализированным организациям для утилизации, обезвреживания или захоронения.

Третий агрегат карбамида станет социально значимым объектом, который будет способствовать росту экономики губернии и благосостояния жителей региона. На стройке занято почти 700 человек, 90% из которых — жители Тольятти и Самарской области. После ввода в строй нового производства высокооплачиваемую работу получат еще около 60 человек, предполагается, что обслуживать агрегат будут в том числе местные подрядные организации. Рост выпуска продукции на новом агрегате приведет к увеличению отчислений в бюджеты всех уровней, в том числе городской и региональный. Ожидаемый срок ввода агрегата в эксплуатацию — 4 квартал 2022 гг.