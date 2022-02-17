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Преступления Происшествия

В Самарской области полицейские пресекли попытку незаконного сбыта 1,5 кг наркотиков

САМАРА. 17 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В феврале на стационарном посту возле с. Зеленовка Самарской области сотрудники Госавтоинспекции для проверки документов остановили автомобиль Infiniti. Сотрудники полиции обратили внимание на поведение водителя, который оглядываясь на заднее сиденье, пытался достать оттуда какие-то вещи и переложить их на пол, в связи с чем полицейские приняли решение о досмотре мужчины и транспортного средства.

В присутствии понятых сотрудники ГИБДД с заднего сиденья иномарки изъяли куртку, в кармане которой находилось три свертка с веществом белого цвета, а из багажника автомобиля — полиэтиленовый пакет с аналогичным порошкообразным веществом.

На место прибыла следственно-оперативная группа. Задержанного доставили в территориальный отдел полиции, а автомобиль поместили на спецавтостоянку.

Изъятые свертки оперуполномоченные полиции направили на экспертизу, которая показала, что изъятое вещество является наркотическим средством мефедрон, общей массой около 1 500 грамм.

По данным сотрудников полиции 34-летний задержанный, безработный, ранее не судимый житель города Туринска Свердловской области, приобрел наркотики через сеть Интернет с целью дальнейшей реализации путем "тайников — закладок".

Следственным отделом ОМВД России по Ставропольскому району в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (покушение на сбыт наркотических средств в крупном размере). По ходатайству органа следствия подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается.

Гид потребителя

Последние комментарии

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а вы у него делали откликнитесь напишите мне

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А также есть пострадавшие от КПК Родник, КПК Добрыня,КПК Финброкер и пр.Всего более 200 чел.Людей обокрали на десятки миллионов рублей.Мало того,инвестиции страховались МОВС(страховая организация). И всё это с разрешения ЦБ РФ. И это только по Москве.Дела тянуться с 2018года. Уже выиграли все суды.Сейчас занимается АС г.Москвы. Занимается прокуратура г.Москвы....никого не задержали.Ни у кого ничего не изъяли.Миллионные долги лотами выставлены на торги. К 27 дек.2021г. девятимиллионный долг будет стоить 317000руб. Так,что спешите купить.А учредители спокойно свободно передвигаются по стране и ездят за границу

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Сколько нужно бобла чтобы оплачивать,статьи передачи.

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За что полицая арестовали. Она кинула в него пластиковой бутылкой а дальше полицай вблдок действовал по инструкции путина: "сЕГОДНЯ ОНИ БРОСАЮТ ПЛАСТИКОВЫЕ БУТЫЛКИ А ЗАВТРА БРОСЯТ КОКТЕЙЛЬ МОЛОТОВА". Полицай действовал на опережение

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