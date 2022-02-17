18 февраля состоится творческая встреча с Сергеем Баландиным

В лектории Victoria Underground 18 февраля в 19:00 куратор Сергей Баландин расскажет о своей профессиональной биографии (16+).

Встреча получила название "Как я это делаю". Все внимание спикера сосредоточится на вопросах об организации выставок, продюсировании проектов, построении диалога с художниками. Весь рассказ будет основан на профессиональном опыте Сергея, который по праву считается топ-куратором в Самаре и входит в число самых интересных арт-деятелей России. В 2020 г. он получил государственную премию "Инновация" за проект "Для себя и для них".

Вход на встречу свободный.