18 февраля состоится творческая встреча с Сергеем Баландиным

В лектории Victoria Underground 18 февраля в 19:00 куратор Сергей Баландин расскажет о своей профессиональной биографии (16+).
Встреча получила название "Как я это делаю". Все внимание спикера сосредоточится на вопросах об организации выставок, продюсировании проектов, построении диалога с художниками. Весь рассказ будет основан на профессиональном опыте Сергея, который по праву считается топ-куратором в Самаре и входит в число самых интересных арт-деятелей России. В 2020 г. он получил государственную премию "Инновация" за проект "Для себя и для них".
Вход на встречу свободный.
Последние комментарии
Молодца! Хорошее начало!
Можно порадоваться за музей.
только русский солдат? что за великодержавный шовинизм?
Восточное искусство очень самобытное и оригинальное, особенно для нас. Сама недавно увлеклась искусством Японии, но к сожалению даже на таких масштабных аукционах, как виолити выбор не очень велик, ну или я плохо ищу пока
Великолепный мастер. Пейзажи Николая просто живут. Постараюсь попасть на выставку.