В Кинеле бухгалтер забрала из кассы предприятия более полумиллиона рублей

Следственным отделом по городу Кинель СУ СК Российской Федерации по Самарской области возбуждено уголовное дело в отношении бухгалтера-кассира общества с ограниченной ответственностью, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение и растрата).
По версии следствия, в период с января по февраль текущего года подозреваемая, используя свое служебное положение, совершила присвоение вверенных ей денежных средств, находящихся в кассе организации, на общую сумму не менее 556 тысяч рублей.
При этом женщина заведомо знала о личной материальной ответственности за вверенные ей имущество и денежные средства. В ходе допроса подозреваемая пояснила, что распорядилась ими по своему усмотрению, в том числе в целях погашения задолженности по микрозаймам и кредитам. Недостача в кассе организации была выявлена в ходе внутренней бухгалтерской проверки.
В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
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а вы у него делали откликнитесь напишите мне
А также есть пострадавшие от КПК Родник, КПК Добрыня,КПК Финброкер и пр.Всего более 200 чел.Людей обокрали на десятки миллионов рублей.Мало того,инвестиции страховались МОВС(страховая организация). И всё это с разрешения ЦБ РФ. И это только по Москве.Дела тянуться с 2018года. Уже выиграли все суды.Сейчас занимается АС г.Москвы. Занимается прокуратура г.Москвы....никого не задержали.Ни у кого ничего не изъяли.Миллионные долги лотами выставлены на торги. К 27 дек.2021г. девятимиллионный долг будет стоить 317000руб. Так,что спешите купить.А учредители спокойно свободно передвигаются по стране и ездят за границу
Сколько нужно бобла чтобы оплачивать,статьи передачи.
Скрепдержава в полный рост
За что полицая арестовали. Она кинула в него пластиковой бутылкой а дальше полицай вблдок действовал по инструкции путина: "сЕГОДНЯ ОНИ БРОСАЮТ ПЛАСТИКОВЫЕ БУТЫЛКИ А ЗАВТРА БРОСЯТ КОКТЕЙЛЬ МОЛОТОВА". Полицай действовал на опережение