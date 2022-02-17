В Кинеле бухгалтер забрала из кассы предприятия более полумиллиона рублей

Следственным отделом по городу Кинель СУ СК Российской Федерации по Самарской области возбуждено уголовное дело в отношении бухгалтера-кассира общества с ограниченной ответственностью, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение и растрата).

По версии следствия, в период с января по февраль текущего года подозреваемая, используя свое служебное положение, совершила присвоение вверенных ей денежных средств, находящихся в кассе организации, на общую сумму не менее 556 тысяч рублей.

При этом женщина заведомо знала о личной материальной ответственности за вверенные ей имущество и денежные средства. В ходе допроса подозреваемая пояснила, что распорядилась ими по своему усмотрению, в том числе в целях погашения задолженности по микрозаймам и кредитам. Недостача в кассе организации была выявлена в ходе внутренней бухгалтерской проверки.

В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.