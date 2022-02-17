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Преступления Происшествия

Судимый новокуйбышевец организовал в Самаре клуб по проведению азартных игр

САМАРА. 17 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Ленинским межрайонным СО СУ СК Российской Федерации по Самарской области завершено расследование уголовного дела в отношении ранее судимого жителя Новокуйбышевска, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 171.2 УК РФ (незаконные организация и проведение азартных игр).

По версии следствия, в апреле 2021 г. обвиняемый подыскал нежилое помещение, расположенное в многоквартирном доме по ул. Водников в Самаре. Там он проводил азартные игры. Мужчина лично осуществлял проведение азартных игр, а именно подыскивал желающих принять участие, уведомлял их о месте и времени проведения, а также предоставлял реквизит, необходимый для проведения карточных игр, и вел учет поступивших денежных средств.

Указанная незаконная деятельность была пресечена сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД России по Самарской области в ходе проводимых оперативно-розыскных мероприятий.

В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в ближайшее время будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

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а вы у него делали откликнитесь напишите мне

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А также есть пострадавшие от КПК Родник, КПК Добрыня,КПК Финброкер и пр.Всего более 200 чел.Людей обокрали на десятки миллионов рублей.Мало того,инвестиции страховались МОВС(страховая организация). И всё это с разрешения ЦБ РФ. И это только по Москве.Дела тянуться с 2018года. Уже выиграли все суды.Сейчас занимается АС г.Москвы. Занимается прокуратура г.Москвы....никого не задержали.Ни у кого ничего не изъяли.Миллионные долги лотами выставлены на торги. К 27 дек.2021г. девятимиллионный долг будет стоить 317000руб. Так,что спешите купить.А учредители спокойно свободно передвигаются по стране и ездят за границу

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За что полицая арестовали. Она кинула в него пластиковой бутылкой а дальше полицай вблдок действовал по инструкции путина: "сЕГОДНЯ ОНИ БРОСАЮТ ПЛАСТИКОВЫЕ БУТЫЛКИ А ЗАВТРА БРОСЯТ КОКТЕЙЛЬ МОЛОТОВА". Полицай действовал на опережение

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