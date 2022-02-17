Судимый новокуйбышевец организовал в Самаре клуб по проведению азартных игр

Ленинским межрайонным СО СУ СК Российской Федерации по Самарской области завершено расследование уголовного дела в отношении ранее судимого жителя Новокуйбышевска, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 171.2 УК РФ (незаконные организация и проведение азартных игр).

По версии следствия, в апреле 2021 г. обвиняемый подыскал нежилое помещение, расположенное в многоквартирном доме по ул. Водников в Самаре. Там он проводил азартные игры. Мужчина лично осуществлял проведение азартных игр, а именно подыскивал желающих принять участие, уведомлял их о месте и времени проведения, а также предоставлял реквизит, необходимый для проведения карточных игр, и вел учет поступивших денежных средств.

Указанная незаконная деятельность была пресечена сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД России по Самарской области в ходе проводимых оперативно-розыскных мероприятий.

В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в ближайшее время будет направлено в суд для рассмотрения по существу.