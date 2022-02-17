Выставка Ивана Ключникова откроется в “Формограмме” 18 февраля

18 февраля в 19:00 в галерее "Формаграмма" (Молодогвардейская, 80) состоится открытие выставки Ивана Ключникова "ХУД|ДУХ. Цифровизация и процессуальная живопись. 0 и 1" (18+).

Произведения на выставке представляют итог пятилетней работы Ивана в сообществе "Никольск-Горка" — это поиск новой коммуникации через живописные формы. Художник полностью отказывается от современного процесса цифровизации и противопоставляет ему архаичные традиции.

Выставка будет проходить с 18 февраля по 3 марта. В день открытия вход бесплатный, в остальные дни — 200 рублей. На мероприятие ограничен доступ для несовершеннолетних. На входе попросят предъявить актуальный QR-код о вакцинации.