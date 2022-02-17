Банк "Открытие": треть россиян не готова покупать финансовые продукты онлайн

62% россиян в возрасте 18-65 лет регулярно совершают покупки онлайн. Только 5% мужчин и 2% женщин в принципе не покупают ничего через интернет. Постоянно покупают онлайн финансовые продукты 13%. Таковы результаты опроса*, проведенного банком "Открытие".

По 3% мужчин и женщин совершают покупки онлайн каждый день. 29% женщин и 18% мужчин делают это несколько раз в неделю, 25% женщин и 24% мужчин не чаще, чем раз в неделю. По 21% женщин и мужчин покупают что-нибудь через интернет реже, чем раз в неделю, 20% женщин и 29% мужчин — не чаще, чем раз в месяц. Лишь 2% женщин и 5% мужчин принципиально не делают покупок онлайн.

Чаще всего через интернет россияне покупают одежду и обувь (56%, и 67% жителей Москвы и Московской области), продовольственные товары (45%), готовую еду — пиццу, суши, и т. п. (38%) и гаджеты (27%). Билеты в театр или кино онлайн приобретают 23%, авиабилеты — 17%, посуду — 16%, финансовые продукты — 13%.

Треть опрошенных (32%) заявили, что никогда не будут покупать через интернет финансовые продукты. Гаджеты категорически не хотят приобретать через интернет 19% респондентов, одежду и обувь, а также посуду — по 16%, продовольственные товары — 12%, готовую еду — 11%.

13% заявили, что готовы покупать онлайн всё. Наиболее популярна такая точка зрения в Санкт-Петербурге и Ленинградской области (22%), а также в Москве и Московской области (21%), наименее популярна — на Дальнем Востоке (4%), а также на Северном Кавказе и в Южном федеральном округе (по 8%).

Главными преимуществами покупок онлайн (открытый вопрос можно было давать более одного варианта ответа) россияне считают удобство (70%), экономию времени (54%), экономию денег (39%), безопасность в эпоху пандемии (32%). Лишь 4% не видят в интернет-торговле никаких преимуществ.

Главными недостатками покупок онлайн (открытый вопрос можно было давать более одного варианта ответа) наши сограждане считают невозможность потрогать товар руками (75%), высокую вероятность обмана (39%), угрозу попадания в руки мошенников персональных данных или данных банковской карты (36%), трудности с возвратом товара, если он не подошел (31%). При этом 6% опрошенных не видят в интернет-торговле никаких недостатков.

К перспективам перевода в онлайн торговли лекарствами россияне относятся настороженно. По мнению 30%, торговать онлайн можно только БАДами, 34% допускают торговлю лекарствами через интернет лишь при условии запуска системы электронных рецептов. По мнению 35%, продавать в сети лекарства можно, за исключением антибиотиков и психотропных препаратов.

*Опрос проведен банком "Открытие" 6–14 февраля по репрезентативной выборке среди 1000 россиян в возрасте 18-65 лет в городах с населением более 100 тысяч человек.