16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Театр "Задумка" стал победителем конкурса Президентского фонда культурных инициатив 20 февраля в "СамАрте" пройдет читка современных немецких пьес Молодые режиссеры представят экспериментальные проекты в самарском конкурсе "Рупор63" Театр "Город" представит премьеру спектакля "Всем, кого касается" В Самарской области эксперты приступили к оценке спектаклей окружного фестиваля "Театральное Приволжье"

Театр Культура

Театр "Задумка" стал победителем конкурса Президентского фонда культурных инициатив

САМАРА. 17 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 22
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Муниципальный детский музыкальный театр "Задумка" является многократным победителем самых престижных Международных и Всероссийских конкурсов и фестивалей. В 2021 г. театр совместно с Самарской региональной социально-патриотической общественной организацией "Губерния" приняли участие в конкурсе Президентского фонда культурных инициатив, где одержали победу с проектом "Князь Владимир: самарская страница".

Подробнее о постановке рассказала директор театра Светлана Явич в ходе пресс-конференции, которая прошла в четверг, 17 февраля, на площадке Самарской областной организации Союза журналистов России.

"Идея проекта заключена в том, чтобы продлить "жизнь" замечательному спектаклю "Князь Владимир", премьера которого была осуществлена в 2018 году на сцене Большого театра Благотворительным фондом Илзе Лиепа. Это мультижанровый спектакль, где соединились драма, современная хореография, классическая музыка Рахманинова, Чайковского, Прокофьева, Мусоргского, а видео-контент был создан на основе полотен академической живописи", — пояснила Светлана Явич.

Главные драматические роли в представлении исполнят Народная артистка РФ Илзе Лиепа (княгиня Ольга), солист театра "Балет Москвы", лауреат национальной театральной премии "Золотая маска" Роман Андрейкин, а также воспитанники детского музыкального театра "Задумка".

"Аудитория нашей постановки — молодые люди 11-18 лет. Планируются бесплатные показы для групп школьников с учителями. Также в планах издать буклет о князе Владимире и раздавать его всем зрителям. Он будет посвящен биографии этого исторического персонажа и спектаклю о нем. Возраст нашей аудитории непростой, и нам важно сделать издание ярким, запоминающимся, чтобы оно было интересен подросткам", — отметила художественный руководитель театра "Задумка" Елена Колотовкина.

Премьера спектакля состоится 14 марта 2022 года на сцене Самарского академического театра оперы и балета.

Гид потребителя

Последние комментарии

Михаил Лалаян 31 июля 2021 11:04 Сергей Филиппов: "Самоокупаемость никогда не была самоцелью театра"

Лучше бы прибавили зарплаты рядовым артистам, чем тратить деньги на собственный пиар, проплачивая подобного рода восхваляющие себя статьи.

Dinara Uradulova 22 мая 2021 21:27 Самарский оперный певец Валерий Макаров - о работе в Большом театре

Какой же он красавец!

Vladimir S 21 марта 2018 11:48 Выходка Михаила Ефремова в Самаре попала на видео

Актёр должен уважать своё дело. Я думаю он подпортил отношение Самарцев к нему.

Ванька Верещагин 21 марта 2018 10:58 Выходка Михаила Ефремова в Самаре попала на видео

А где уважение к актеру? Если зритель по свински делает замечание?

Илья Сердюк 21 марта 2018 10:58 Выходка Михаила Ефремова в Самаре попала на видео

зрители тоже не всегда правы, давайте дружно жить

Фото на сайте

Состоялась премьера спектакля "Театр как грань города"

Состоялась премьера спектакля "Театр как грань города"

В СамАрте состоялась премьера "Трехгрошовой оперы"

В СамАрте состоялась премьера "Трехгрошовой оперы"

Как создают костюмы для премьеры балета "Наяда и рыбак" в Театре оперы и балета

Как создают костюмы для премьеры балета "Наяда и рыбак" в Театре оперы и балета

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 1 2 3 4 5 6