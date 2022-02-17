Театр "Задумка" стал победителем конкурса Президентского фонда культурных инициатив

Муниципальный детский музыкальный театр "Задумка" является многократным победителем самых престижных Международных и Всероссийских конкурсов и фестивалей. В 2021 г. театр совместно с Самарской региональной социально-патриотической общественной организацией "Губерния" приняли участие в конкурсе Президентского фонда культурных инициатив, где одержали победу с проектом "Князь Владимир: самарская страница".

Подробнее о постановке рассказала директор театра Светлана Явич в ходе пресс-конференции, которая прошла в четверг, 17 февраля, на площадке Самарской областной организации Союза журналистов России.

"Идея проекта заключена в том, чтобы продлить "жизнь" замечательному спектаклю "Князь Владимир", премьера которого была осуществлена в 2018 году на сцене Большого театра Благотворительным фондом Илзе Лиепа. Это мультижанровый спектакль, где соединились драма, современная хореография, классическая музыка Рахманинова, Чайковского, Прокофьева, Мусоргского, а видео-контент был создан на основе полотен академической живописи", — пояснила Светлана Явич.

Главные драматические роли в представлении исполнят Народная артистка РФ Илзе Лиепа (княгиня Ольга), солист театра "Балет Москвы", лауреат национальной театральной премии "Золотая маска" Роман Андрейкин, а также воспитанники детского музыкального театра "Задумка".

"Аудитория нашей постановки — молодые люди 11-18 лет. Планируются бесплатные показы для групп школьников с учителями. Также в планах издать буклет о князе Владимире и раздавать его всем зрителям. Он будет посвящен биографии этого исторического персонажа и спектаклю о нем. Возраст нашей аудитории непростой, и нам важно сделать издание ярким, запоминающимся, чтобы оно было интересен подросткам", — отметила художественный руководитель театра "Задумка" Елена Колотовкина.

Премьера спектакля состоится 14 марта 2022 года на сцене Самарского академического театра оперы и балета.