ВТБ выдал 10-тысячную карту жителя Самарской области

Сегодня ВТБ торжественно передал клиенту 10-тысячную карту жителя Самарской области. С начала ее массового выпуска банки-эмитенты получили более 12 тысяч заявок на оформление карты самарца. Из них 70% составляет доля ВТБ.
Карта жителя Самарской области выпускается на базе платежной системы "Мир". Универсальный пластик можно использовать на территории региона как полноценную банковскую карту, проездной в общественном городском транспорте, получать скидки от партнеров проекта. С этого года владельцам карт стал доступен новый функционал — полис ОМС, который является аналогом бумажного документа. Также держатели единых карт могут зарегистрировать ее как ски-пасс на горнолыжном комплексе "Кувандык 365" в Оренбургской области.
Оформить заявку на карту жителя Самарской области можно онлайн на интернет-портале продукта. Для этого необходимо авторизоваться на портале через Госуслуги и заполнить поля предлагаемой формы. Подать заявления на выпуск карты можно и в любом региональном офисе ВТБ. Для этого потребуется предоставить паспорт, полис ОМС и СНИЛС. Карта жителя является бесплатной для всех клиентов. В среднем срок ее изготовления составляет 14 дней.
"Карта самарца является одним из знаковых розничных продуктов для банка в регионе. В этом году команда ВТБ совместно с другими участниками проекта продолжит активно развивать и совершенствовать ее. В феврале у карты жителя на базе "Мультикарты" ВТБ появилась новая функция — реестровый выпуск. Любой работодатель сможет легко оформить карты жителя для своего коллектива, и не важно, какая у него численность. При этом для удобства мы готовы взять на себя фотосъемку сотрудников, чтобы компания не тратила на это время", — говорит Максим Папков, управляющий ВТБ в Самарской области.
"С помощью Карты жителя Самарской области в этом году можно получить ряд медицинских услуг. Уже сейчас ее можно использовать как полис ОМС при обращении в регистратуры лечебных учреждений. В ближайшее время совместно с областным министерством здравоохранения будет разработан и внедрен сервис "Электронный рецепт". Помимо этого, на портале Карты жителя мы продолжим развивать сервисы в сфере культуры, туризма, спорта: появится возможность оплаты экскурсий и регистрации на спортивные мероприятия. В перспективе Карта жителя должна стать единой площадкой записи на прием в МФЦ. Уверен, все это сделает проект востребованным и популярным среди жителей региона", — прокомментировал заместитель председателя правительства Самарской области, руководитель департамента информационных технологий и связи Константин Пресняков.
Для удобства пользователей на карту самарца можно оформлять любые выплаты социального характера, переводить зачисление пенсии и заработной платы. Клиентам также доступны все преимущества "Мультикарты" ВТБ — опции лояльности, программа "Мультибонус" и другие.
По вопросам оформления и использования карты можно обратиться по номеру горячей линии ВТБ 8-800-100-24-24. Полный перечень партнеров можно посмотреть на сайте.
Последние комментарии
обмен знаниями точно пойдет на пользу всем участникам форума. всегда нужно стремиться совершенствоваться с своей среде, чтобы оставаться первоклассным специалистом.
кофе - источник жизни для многих, поэтому лишними точки с продажей этого бодрящего напитка просто быть не может! к тому же, тем сильнее каждая будет стараться для клиента.
Теперь у людей с ограниченными возможностями есть все условия для того, чтобы беспрепятственно пользоваться услугами банка наравне со всеми остальными клиентами. Вот бы и другие банки и общественные учреждения следовали такому примеру
а где-же все-таки деньги?
Сегодня забегал в Сбер по этому вопросу как раз. Всё в силе. Сниженные ставки уже предлагаются.