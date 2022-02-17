ВТБ выдал 10-тысячную карту жителя Самарской области

Сегодня ВТБ торжественно передал клиенту 10-тысячную карту жителя Самарской области. С начала ее массового выпуска банки-эмитенты получили более 12 тысяч заявок на оформление карты самарца. Из них 70% составляет доля ВТБ.

Карта жителя Самарской области выпускается на базе платежной системы "Мир". Универсальный пластик можно использовать на территории региона как полноценную банковскую карту, проездной в общественном городском транспорте, получать скидки от партнеров проекта. С этого года владельцам карт стал доступен новый функционал — полис ОМС, который является аналогом бумажного документа. Также держатели единых карт могут зарегистрировать ее как ски-пасс на горнолыжном комплексе "Кувандык 365" в Оренбургской области.

Оформить заявку на карту жителя Самарской области можно онлайн на интернет-портале продукта. Для этого необходимо авторизоваться на портале через Госуслуги и заполнить поля предлагаемой формы. Подать заявления на выпуск карты можно и в любом региональном офисе ВТБ. Для этого потребуется предоставить паспорт, полис ОМС и СНИЛС. Карта жителя является бесплатной для всех клиентов. В среднем срок ее изготовления составляет 14 дней.

"Карта самарца является одним из знаковых розничных продуктов для банка в регионе. В этом году команда ВТБ совместно с другими участниками проекта продолжит активно развивать и совершенствовать ее. В феврале у карты жителя на базе "Мультикарты" ВТБ появилась новая функция — реестровый выпуск. Любой работодатель сможет легко оформить карты жителя для своего коллектива, и не важно, какая у него численность. При этом для удобства мы готовы взять на себя фотосъемку сотрудников, чтобы компания не тратила на это время", — говорит Максим Папков, управляющий ВТБ в Самарской области.

"С помощью Карты жителя Самарской области в этом году можно получить ряд медицинских услуг. Уже сейчас ее можно использовать как полис ОМС при обращении в регистратуры лечебных учреждений. В ближайшее время совместно с областным министерством здравоохранения будет разработан и внедрен сервис "Электронный рецепт". Помимо этого, на портале Карты жителя мы продолжим развивать сервисы в сфере культуры, туризма, спорта: появится возможность оплаты экскурсий и регистрации на спортивные мероприятия. В перспективе Карта жителя должна стать единой площадкой записи на прием в МФЦ. Уверен, все это сделает проект востребованным и популярным среди жителей региона", — прокомментировал заместитель председателя правительства Самарской области, руководитель департамента информационных технологий и связи Константин Пресняков.

Для удобства пользователей на карту самарца можно оформлять любые выплаты социального характера, переводить зачисление пенсии и заработной платы. Клиентам также доступны все преимущества "Мультикарты" ВТБ — опции лояльности, программа "Мультибонус" и другие.

По вопросам оформления и использования карты можно обратиться по номеру горячей линии ВТБ 8-800-100-24-24. Полный перечень партнеров можно посмотреть на сайте.