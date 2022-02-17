Пятерых самарцев обвиняют в изготовлении поддельных документов для 440 мигрантов

Прокуратура Самары отправила в Советский районный суд уголовное дело об организации незаконной миграции.

По версии следствия, пять человек изготавливали для иностранцев поддельные документы о трудоустройстве. Таким образом более 440 иностранцев оформили незаконные трудовые договоры для увеличения срока пребывания на территории РФ.