Баскетбольная "Самара" уверенно переиграла "Барнаул" — 99:63

"Самара" на своей площадке уверенно переиграла "Барнаул" — 99:63.

Алексей Чиликин на исходе третьей минуты матча положил треху — "Барнаул" повел 4:8. И тут же получил в ответ двухминутный рывок хозяев 7:0: 11:8 после попадания Артемса Бутянковса к середине стартового периода. За полторы минуты до завершения четверти капитан довел преимущество самарцев до "+6" (18:12), но закрепить этот успех удалось уже во второй десятиминутке.

Четыре подряд трехочковых (от Айка Нваму, Владимира Пичкурова и два от Максима Шелекето), пара попаданий из-под кольца — и 37:19 после трех с половиной минут. Не сбавляя набранного темпа, наша команда держала сибиряков на двузначной дистанции, а за несколько секунд до большого перерыва Айк Нваму еще одной трехой довел разницу до "+21" (51:30).

Но, видимо, выигрывать, не создав себе проблем самарцы в этом сезоне не могут: к середине третьего периода они позволили гостям вдвое сократить отставание (59:49). Впрочем, стоило разыграться Евгению Фидию, набравшему 6 очков подряд — и порыв гостей был остановлен.

А в заключительной четверти наша команда и вовсе наглухо перекрыла все подступы к своему кольцу: почти шесть минут "Барнаул" не мог набрать ни очка, а когда это все же удалось — разница достигала почти "+40". После этого оставалось спокойно довести дело до финальной сирены.

99:63 — победа "Самары".