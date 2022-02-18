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Театр Культура

Самарский театр оперы и балета приглашает на балет "Бахчисарайский фонтан"

САМАРА. 18 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Балет САТОБ "Бахчисарайский фонтан" в постановке примы Мариинского театра Дарьи Павленко год назад стал претендентом на главную российскую театральную премию "Золотая Маска" в 5 номинациях — и в итоге получил ее в номинации "Работа художника по костюмам в музыкальном театре" (Татьяна Ногинова). Это первая "Маска" в истории самарского театра.

Фото: предоставлено Самарским театром оперы и балета

Грозный хан Гирей не знал ни жалости, ни любви, пока не увидел прекрасную пленницу Марию. Польская княжна Мария жила, лелеемая отцом, и собиралась замуж за любимого юношу, но девичьим мечтам не суждено было осуществиться. Страстная грузинка Зарема, попав в гарем, стала его царицей, однако ее счастье длилось недолго.

В 1824 году Александр Сергеевич Пушкин опубликовал поэму "Бахчисарайский фонтан", полную недомолвок и вопросов: яркие образы всплывают из ниоткуда и снова исчезают, предлагая читателю самому достроить историю. Именно это и сделали ровно сто лет спустя создатели балета "Бахчисарайский фонтан": драматург Николай Волков, композитор и виднейший музыкальный просветитель Борис Асафьев, балетмейстер Ростислав Захаров и другие сочинили цельную, драматургически выверенную историю, поставив музыку и танец на службу драме. Родился новый жанр: драматический балет.

Два года спустя после ленинградской премьеры балет впервые появился в репертуаре Куйбышевского театра в постановке балетмейстера Александра Томского (1905-1970).

Нынешняя постановка "Бахчисарайского фонтана" в Самаре основана на сценографии Валентины Ходасевич к первым постановкам 1930-х годов и изначальной хореографии Ростислава Захарова, традиция которой не прерывалась в Мариинском театре все те 85 лет, что "Бахчисарайский фонтан" не сходит со сцены этого театра.

Увидеть жемчужину драматического балета, высоко оцененную экспертами и критиками, самарцы смогут в театре оперы и балета 27 февраля и 19 марта. Билеты от 300 рублей можно купить через сайт opera-samara.net и в кассах театра и города, в том числе по Пушкинской карте.

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Какой же он красавец!

Vladimir S 21 марта 2018 11:48 Выходка Михаила Ефремова в Самаре попала на видео

Актёр должен уважать своё дело. Я думаю он подпортил отношение Самарцев к нему.

Ванька Верещагин 21 марта 2018 10:58 Выходка Михаила Ефремова в Самаре попала на видео

А где уважение к актеру? Если зритель по свински делает замечание?

Илья Сердюк 21 марта 2018 10:58 Выходка Михаила Ефремова в Самаре попала на видео

зрители тоже не всегда правы, давайте дружно жить

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