Самарский театр оперы и балета приглашает на балет "Бахчисарайский фонтан"

Балет САТОБ "Бахчисарайский фонтан" в постановке примы Мариинского театра Дарьи Павленко год назад стал претендентом на главную российскую театральную премию "Золотая Маска" в 5 номинациях — и в итоге получил ее в номинации "Работа художника по костюмам в музыкальном театре" (Татьяна Ногинова). Это первая "Маска" в истории самарского театра.
Грозный хан Гирей не знал ни жалости, ни любви, пока не увидел прекрасную пленницу Марию. Польская княжна Мария жила, лелеемая отцом, и собиралась замуж за любимого юношу, но девичьим мечтам не суждено было осуществиться. Страстная грузинка Зарема, попав в гарем, стала его царицей, однако ее счастье длилось недолго.
В 1824 году Александр Сергеевич Пушкин опубликовал поэму "Бахчисарайский фонтан", полную недомолвок и вопросов: яркие образы всплывают из ниоткуда и снова исчезают, предлагая читателю самому достроить историю. Именно это и сделали ровно сто лет спустя создатели балета "Бахчисарайский фонтан": драматург Николай Волков, композитор и виднейший музыкальный просветитель Борис Асафьев, балетмейстер Ростислав Захаров и другие сочинили цельную, драматургически выверенную историю, поставив музыку и танец на службу драме. Родился новый жанр: драматический балет.
Два года спустя после ленинградской премьеры балет впервые появился в репертуаре Куйбышевского театра в постановке балетмейстера Александра Томского (1905-1970).
Нынешняя постановка "Бахчисарайского фонтана" в Самаре основана на сценографии Валентины Ходасевич к первым постановкам 1930-х годов и изначальной хореографии Ростислава Захарова, традиция которой не прерывалась в Мариинском театре все те 85 лет, что "Бахчисарайский фонтан" не сходит со сцены этого театра.
Увидеть жемчужину драматического балета, высоко оцененную экспертами и критиками, самарцы смогут в театре оперы и балета 27 февраля и 19 марта. Билеты от 300 рублей можно купить через сайт opera-samara.net и в кассах театра и города, в том числе по Пушкинской карте.
Последние комментарии
Лучше бы прибавили зарплаты рядовым артистам, чем тратить деньги на собственный пиар, проплачивая подобного рода восхваляющие себя статьи.
Какой же он красавец!
Актёр должен уважать своё дело. Я думаю он подпортил отношение Самарцев к нему.
А где уважение к актеру? Если зритель по свински делает замечание?
зрители тоже не всегда правы, давайте дружно жить