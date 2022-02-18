В Самарской области за год оформили ипотечные кредиты на 93 млрд рублей

Жители Самарской области в 2021 г. оформили почти 41,4 тыс. ипотечных жилищных кредитов на общую сумму 93 млрд рублей. Это больше, чем в 2020 г., на 2,8% по количеству и на 21,1% по объему. Об этом сообщает Банк России.

Общий размер обязательств жителей региона по ипотеке перед банками на 1 января 2022 г. составил почти 199 млрд руб., что на 20,8% превышает размер ипотечного портфеля на начало 2021 года.

Росту популярности ипотеки способствовали действующие льготные программы и приемлемые процентные ставки. Так, средневзвешенная ставка по ипотечным жилищным кредитам, предоставленным жителям Самарской области в 2021 г., находилась в диапазоне от 7,3% в июне до 8,3% в декабре.

"Качество портфеля ипотечных жилищных кредитов в Самарской области остается стабильно высоким. Доля просроченной задолженности в структуре ипотечного портфеля по-прежнему остается на низком уровне - 0,6%. Это говорит в том числе о том, что банки ответственно подходят к выбору заемщиков, а граждане разумно рассчитывают кредитную нагрузку", - говорит Марина Мясникова, управляющий Отделением Самара Волго-Вятского ГУ Банка России.