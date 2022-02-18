Выплаты по программе "Земский доктор" получили более 40 фельдшеров

В 2021 году в Самарской области по программе "Земский доктор" 42 фельдшера получили выплаты по 750 тысяч рублей и шесть фельдшеров - по 500 тысяч рублей. Об этом стало известно на заседании общественной комиссии по здравоохранению при комитете Самарской губернской думы по здравоохранению, демографии и социальной политике в пятницу, 18 февраля.
Руководитель департамента правового и кадрового обеспечения министерства здравоохранения региона Денис Бутолин рассказал, что в губернии действуют меры государственной поддержки медиков.
Среди них - специальные социальные выплаты; денежные выплаты медработникам, устроившимся по наиболее востребованным специальностям; льготы по ипотеке; первоочередное предоставление мест в детских садах для детей медработников первичного звена здравоохранения и службы скорой помощи.
Это актуально для сельских территорий области: в 33 из 515 фельдшерско-акушерских пунктов места среднего медперсонала остаются вакантными.
Напомним, Самарская область вошла в четверку лидеров среди регионов России по реализации программ "Земский доктор" и "Земский фельдшер". В связи с перевыполнением плана по привлечению в сельскую местность медицинских работников на 2021 год распоряжением правительства Российской Федерации выделены дополнительные средства четырем субъектам РФ.
Губернии дополнительно выделили средства в размере почти 37 млн рублей. Также областной бюджет принял участие в дополнительном софинансировании мероприятия - более 19 млн рублей. Это позволило привлечь в сельские медучреждения еще 33 врача и 18 средних медицинских работников.
Последние комментарии
Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".
Пусть прививается , кто ее держит !
ужас
Сестра работает в медицине и говорит что сейчас очень многие обращаются к ней с вопросами о вакцинации и будущей беременности. Ходят же всякие слухи не хорошие. И я сама спрашивала когда не знала ставить прививку или нет. А ей я доверяю. Врач она отличный, проходила Профессиональная переподготовка акушеров
Сегодня хотел привиться. Мичурина, 125 вакцины нет, Гагарина, 24 нет, Ново-Вокзальная, 11 и Карла Маркса, 248 тоже нет. Когда будет не знают. Пропала везде. Через Госуслуги на вакцинацию тоже не записали, поставили в лист ожидания. Когда? Тоже никто не знает.