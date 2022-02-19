Сызранца, пожелавшего обзавестись девайсом для авто, обманули интернет-мошенники из Тюмени

В Сызрани полиция задержала жительницу Тюмени, подозреваемую дистанционном мошенничестве. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

В сентябре 2021 года 23-летний сызранец присмотрел в интернете электроусилитель руля и решил его купить. С продавцом он сошелся на 100% предоплате, но подвоха не заподозрил. Переведя 7500 рублей, молодой мужчина стал ожидать товар, но получатель денег внезапно "пропал с радаров".

Обманутому жителю Сызрани ничего не оставалось, как обратиться в полицию. Там завели уголовное дело, в рамках которого следователь направил ряд запросов в финансовые организации и в адрес торговой площадки.

Выяснилось, что аферист находится в Тюменской области. Туда и отправились сызранские правоохранители. Во время служебной командировки им удалось задержать ранее не судимую 30-летнюю жительницу Тюмени, причастную к совершению преступления. У нее изъяли банковские карты, сотовый телефон. Безработная супруга владельца автомастерской в совершении противоправного деяния призналась.

В отношении задержанной возбудили уголовное дело по статье "Мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину".

"Сотрудники полиции проверяют причастность жительницы Тюмени к аналогичным преступлениям. По ходатайству органа следствия подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении", — отмечается в сообщении.