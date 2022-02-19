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В Тольятти нарушитель ПДД, оклеветавший в Сети полицейского, подпал под уголовное дело Сызранца, пожелавшего обзавестись девайсом для авто, обманули интернет-мошенники из Тюмени Светлане Ашмариной изменили меру пресечения В Сызрани у трех иностранцев изъяли более 620 г героина Доцента СамГУПС подозревают во взяточничестве

Преступления Происшествия

Сызранца, пожелавшего обзавестись девайсом для авто, обманули интернет-мошенники из Тюмени

СЫЗРАНЬ. 19 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Сызрани полиция задержала жительницу Тюмени, подозреваемую дистанционном мошенничестве. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

В сентябре 2021 года 23-летний сызранец присмотрел в интернете электроусилитель руля и решил его купить. С продавцом он сошелся на 100% предоплате, но подвоха не заподозрил. Переведя 7500 рублей, молодой мужчина стал ожидать товар, но получатель денег внезапно "пропал с радаров".

Обманутому жителю Сызрани ничего не оставалось, как обратиться в полицию. Там завели уголовное дело, в рамках которого следователь направил ряд запросов в финансовые организации и в адрес торговой площадки.

Выяснилось, что аферист находится в Тюменской области. Туда и отправились сызранские правоохранители. Во время служебной командировки им удалось задержать ранее не судимую 30-летнюю жительницу Тюмени, причастную к совершению преступления. У нее изъяли банковские карты, сотовый телефон. Безработная супруга владельца автомастерской в совершении противоправного деяния призналась.

В отношении задержанной возбудили уголовное дело по статье "Мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину". 

"Сотрудники полиции проверяют причастность жительницы Тюмени к аналогичным преступлениям. По ходатайству органа следствия подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении", — отмечается в сообщении.

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Последние комментарии

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а вы у него делали откликнитесь напишите мне

Juja Pank 24 ноября 2021 14:35 Желающая заработать на инвестициях тольяттинка лишилась 850 тыс. рублей

А также есть пострадавшие от КПК Родник, КПК Добрыня,КПК Финброкер и пр.Всего более 200 чел.Людей обокрали на десятки миллионов рублей.Мало того,инвестиции страховались МОВС(страховая организация). И всё это с разрешения ЦБ РФ. И это только по Москве.Дела тянуться с 2018года. Уже выиграли все суды.Сейчас занимается АС г.Москвы. Занимается прокуратура г.Москвы....никого не задержали.Ни у кого ничего не изъяли.Миллионные долги лотами выставлены на торги. К 27 дек.2021г. девятимиллионный долг будет стоить 317000руб. Так,что спешите купить.А учредители спокойно свободно передвигаются по стране и ездят за границу

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Сколько нужно бобла чтобы оплачивать,статьи передачи.

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Скрепдержава в полный рост

борис витин 30 июля 2021 12:01 Полицейского из Самары подозревают в убийстве 15-летней девушки

За что полицая арестовали. Она кинула в него пластиковой бутылкой а дальше полицай вблдок действовал по инструкции путина: "сЕГОДНЯ ОНИ БРОСАЮТ ПЛАСТИКОВЫЕ БУТЫЛКИ А ЗАВТРА БРОСЯТ КОКТЕЙЛЬ МОЛОТОВА". Полицай действовал на опережение

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