Сызранца, пожелавшего обзавестись девайсом для авто, обманули интернет-мошенники из Тюмени

В Сызрани полиция задержала жительницу Тюмени, подозреваемую дистанционном мошенничестве. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.
В сентябре 2021 года 23-летний сызранец присмотрел в интернете электроусилитель руля и решил его купить. С продавцом он сошелся на 100% предоплате, но подвоха не заподозрил. Переведя 7500 рублей, молодой мужчина стал ожидать товар, но получатель денег внезапно "пропал с радаров".
Обманутому жителю Сызрани ничего не оставалось, как обратиться в полицию. Там завели уголовное дело, в рамках которого следователь направил ряд запросов в финансовые организации и в адрес торговой площадки.
Выяснилось, что аферист находится в Тюменской области. Туда и отправились сызранские правоохранители. Во время служебной командировки им удалось задержать ранее не судимую 30-летнюю жительницу Тюмени, причастную к совершению преступления. У нее изъяли банковские карты, сотовый телефон. Безработная супруга владельца автомастерской в совершении противоправного деяния призналась.
В отношении задержанной возбудили уголовное дело по статье "Мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину".
"Сотрудники полиции проверяют причастность жительницы Тюмени к аналогичным преступлениям. По ходатайству органа следствия подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении", — отмечается в сообщении.
Последние комментарии
а вы у него делали откликнитесь напишите мне
А также есть пострадавшие от КПК Родник, КПК Добрыня,КПК Финброкер и пр.Всего более 200 чел.Людей обокрали на десятки миллионов рублей.Мало того,инвестиции страховались МОВС(страховая организация). И всё это с разрешения ЦБ РФ. И это только по Москве.Дела тянуться с 2018года. Уже выиграли все суды.Сейчас занимается АС г.Москвы. Занимается прокуратура г.Москвы....никого не задержали.Ни у кого ничего не изъяли.Миллионные долги лотами выставлены на торги. К 27 дек.2021г. девятимиллионный долг будет стоить 317000руб. Так,что спешите купить.А учредители спокойно свободно передвигаются по стране и ездят за границу
Сколько нужно бобла чтобы оплачивать,статьи передачи.
Скрепдержава в полный рост
За что полицая арестовали. Она кинула в него пластиковой бутылкой а дальше полицай вблдок действовал по инструкции путина: "сЕГОДНЯ ОНИ БРОСАЮТ ПЛАСТИКОВЫЕ БУТЫЛКИ А ЗАВТРА БРОСЯТ КОКТЕЙЛЬ МОЛОТОВА". Полицай действовал на опережение