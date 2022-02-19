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В Тольятти нарушитель ПДД, оклеветавший в Сети полицейского, подпал под уголовное дело Сызранца, пожелавшего обзавестись девайсом для авто, обманули интернет-мошенники из Тюмени Светлане Ашмариной изменили меру пресечения В Сызрани у трех иностранцев изъяли более 620 г героина Доцента СамГУПС подозревают во взяточничестве

Преступления Происшествия

В Тольятти нарушитель ПДД, оклеветавший в Сети полицейского, подпал под уголовное дело

ТОЛЬЯТТИ. 19 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Тольятти возбудили уголовное дело в отношении неоднократного нарушителя ПДД, который выложил в сеть конфликтное видео с сотрудником ДПС. Об этом сообщает пресс-служба облМВД.

10 декабря 2021 г. во время патрулирования улиц сотрудники тольяттинской ДПС остановили автомобиль Lada Kalina, который передвигался с нарушением правил дорожного движения. У 41-летнего водители выявили признаки опьянения и отстранили от управления легковушкой. Мужчине предложили пройти медосвидетельствование, но тот отказался, и полиция запротоколировала отказ.

Все происходящее нарушитель ПДД снимал на камеру мобильника, и часть видео, где он пытался выставить действия инспекторов ГИБДД в неблагоприятном свете, разместил в интернете. Однако попытка опорочить сотрудников правоохранительных органов провалилась: по итогам проведенной проверки в действиях полицейских, задержавших нетрезвого водителя, нарушений законодательства не обнаружили.

В ходе оформления административного материала выяснилось, что ранее водителя уже привлекали к "административке" за отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения.

"В связи с наличием в действиях правонарушителя признаков преступления по статье "Управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за невыполнение законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения"  он был доставлен в отдел полиции. Автомобиль помещен на специализированную стоянку", — отмечается в сообщении пресс-службы.

Сейчас в отношении задержанного возбуждено уголовное дело. Ему грозит до двух лет лишения свободы.

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