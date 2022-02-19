В Тольятти нарушитель ПДД, оклеветавший в Сети полицейского, подпал под уголовное дело

В Тольятти возбудили уголовное дело в отношении неоднократного нарушителя ПДД, который выложил в сеть конфликтное видео с сотрудником ДПС. Об этом сообщает пресс-служба облМВД.
10 декабря 2021 г. во время патрулирования улиц сотрудники тольяттинской ДПС остановили автомобиль Lada Kalina, который передвигался с нарушением правил дорожного движения. У 41-летнего водители выявили признаки опьянения и отстранили от управления легковушкой. Мужчине предложили пройти медосвидетельствование, но тот отказался, и полиция запротоколировала отказ.
Все происходящее нарушитель ПДД снимал на камеру мобильника, и часть видео, где он пытался выставить действия инспекторов ГИБДД в неблагоприятном свете, разместил в интернете. Однако попытка опорочить сотрудников правоохранительных органов провалилась: по итогам проведенной проверки в действиях полицейских, задержавших нетрезвого водителя, нарушений законодательства не обнаружили.
В ходе оформления административного материала выяснилось, что ранее водителя уже привлекали к "административке" за отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения.
"В связи с наличием в действиях правонарушителя признаков преступления по статье "Управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за невыполнение законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения" он был доставлен в отдел полиции. Автомобиль помещен на специализированную стоянку", — отмечается в сообщении пресс-службы.
Сейчас в отношении задержанного возбуждено уголовное дело. Ему грозит до двух лет лишения свободы.
Последние комментарии
а вы у него делали откликнитесь напишите мне
А также есть пострадавшие от КПК Родник, КПК Добрыня,КПК Финброкер и пр.Всего более 200 чел.Людей обокрали на десятки миллионов рублей.Мало того,инвестиции страховались МОВС(страховая организация). И всё это с разрешения ЦБ РФ. И это только по Москве.Дела тянуться с 2018года. Уже выиграли все суды.Сейчас занимается АС г.Москвы. Занимается прокуратура г.Москвы....никого не задержали.Ни у кого ничего не изъяли.Миллионные долги лотами выставлены на торги. К 27 дек.2021г. девятимиллионный долг будет стоить 317000руб. Так,что спешите купить.А учредители спокойно свободно передвигаются по стране и ездят за границу
Сколько нужно бобла чтобы оплачивать,статьи передачи.
Скрепдержава в полный рост
За что полицая арестовали. Она кинула в него пластиковой бутылкой а дальше полицай вблдок действовал по инструкции путина: "сЕГОДНЯ ОНИ БРОСАЮТ ПЛАСТИКОВЫЕ БУТЫЛКИ А ЗАВТРА БРОСЯТ КОКТЕЙЛЬ МОЛОТОВА". Полицай действовал на опережение