В Самарской области мужчина поехал на лыжах на дачу и погиб

В субботу, 19 февраля, в Волжском районе погиб мужчина, отправившийся на лыжах на дачу. Об этом сообщает ПСС Самарской области.

ЧП произошло в дачном массиве "Природа" около пос. Березки. Мужчина отправился на лыжах осмотреть дачный участок. Доехав до места, он почувствовал себя плохо и позвонил сыну. Когда сын добрался до дачи, отец уже был мертв.

Чтобы передать тело мужчины полиции, требовалась помощь спасателей. Сотрудники ПСО Самарской области преодолели снежные заносы высотой до 1,5 м, на носилках 20 м несли погибшего до снегохода, а затем 1,5 км до места, где ожидали полицейские. Спасательные работы заняли четыре часа.