Трех человек эвакуировали с занесенной снегом трассы в Самарской области

В воскресенье, 20 февраля, сотрудники ПСО Самарской области спасали людей, застрявших в автомобиле на занесенной снегом трассе. Об этом сообщает региональное ПСС.
В 1:20 спасателям поступил вызов в Кинель-Черкасский район. Из-за сильного снегопада полностью занесло снегом дорогу Черновка — Первомайский. В снежном плену оказался автомобиль, доставляющий хлеб. В кабине было три человека. У них разрядились мобильники и оставалось мало топлива.
Искали и эвакуировали людей на снегоходе. Спасательные работы закончили в 7:23.
Сейчас к расчистке трассы от заносов уже приступила тяжелая техника.
Последние комментарии
И это правильно!!!! Страховка тот несчастного случаЯ на воде и страховка гражданской ответственности за причинения вреда!!! И подороже!!! Чтобы бомжи на реку не вылезали!!
Это наш сосед. Всему виной местные власти!Не первый год просим их отремонтировать плотину, т.к. за ней живут семья ветеранов, семьи с маленькими детьми, также за ней находиться колодец, на который приезжают жители деревни за питьевой водой.Во время весенне-осеннего паводка к улице, находящейся за плотиной, нет никакой возможности пробраться в течении 2-х недель.Улица не оснащена газопроводом и водоснабжением, отсутствие проезда к ней делает невозможным доставку газа, топлива и прочего. Самое главное-в случае экстренной ситуации к домам не сможет добраться ни скорая, ни пожарная службы!Надеемся, что хотя бы ценой человеческой жизни власти решат данную проблему.
ну и вот.. нужно ГИБДД для рек и озёр.. и ОСАГО тоже
Ну а зарегистрированные перевозчики, конечно, людей не калечат и не тонут. А не, ошибочка. Зарегистрированная Булгария сделала 122 трупа и затонула. УПС.
Вот и нечего лазить где попало.