Трех человек эвакуировали с занесенной снегом трассы в Самарской области

В воскресенье, 20 февраля, сотрудники ПСО Самарской области спасали людей, застрявших в автомобиле на занесенной снегом трассе. Об этом сообщает региональное ПСС.

В 1:20 спасателям поступил вызов в Кинель-Черкасский район. Из-за сильного снегопада полностью занесло снегом дорогу Черновка — Первомайский. В снежном плену оказался автомобиль, доставляющий хлеб. В кабине было три человека. У них разрядились мобильники и оставалось мало топлива.

Искали и эвакуировали людей на снегоходе. Спасательные работы закончили в 7:23.

Сейчас к расчистке трассы от заносов уже приступила тяжелая техника.