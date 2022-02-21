Открытие Private Banking открыл новый флагманский офис на Большой Ордынке

Новый флагманский офис Открытие Private Banking — подразделения банка "Открытие" по работе с состоятельными клиентами — открылся в центре Москвы, в "Доме "Открытия" по адресу Большая Ордынка, дом 40, строение 4.
Офис удобно расположен в Замоскворечье — одном из самых старых районов Москвы. Бизнес-центр "Дом "Открытия" с выделенными парковочными местами полностью принадлежит банку. При входе клиент попадает в красиво оформленную лаунж-зону с двумя аквариумами и удобными диванами.
В новом офисе четыре переговорные комнаты и каминный зал, в котором клиенты могут обсудить интересующие их финансовые вопросы с персональным банкиром.
"Мы постоянно развиваем наш бизнес, и новый флагманский офис поможет сделать обслуживание состоятельных клиентов еще комфортнее, — отмечает Виктория Денисова, глава Открытие Private Banking. — И хотя цифровые технологии стремительно проникают даже в наш, относительно консервативный сегмент, они не заменят состоятельным клиентам персонального банкира. Поэтому возможность лично обсудить свои дела в уютном комфортабельном офисе по-прежнему востребована у клиентов Private Banking. Уверена, что в нашем новом офисе клиенты будут чувствовать себя как дома".
Новый офис Открытие Private Banking стал третьим в Москве. Два других расположены в Коробейниковом переулке и на Летниковской улице.
Банк "Открытие" входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. "Открытие" развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховые компании "Росгосстрах" и "Росгосстрах Жизнь", "Открытие Инвестиции" (бренд, включающий продукты брокера и УК "Открытие"), "НПФ Открытие", АО "Балтийский лизинг", ООО "Открытый лизинг", ООО "Открытие Факторинг", "РГС Банк", АО "Таможенная карта". Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА ("АА (RU)"), Эксперт РА ("ruAA") и НКР ("АA+.ru"), а также международными агентствами Fitch ("BB+") и Moodyʼs ("Ba2"). Стратегия развития банка предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.