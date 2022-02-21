Жителя Самарской области будут судить за убийство знакомой

В Самарской области в суд отправили уголовное дело 49-летнего мужчины, обвиняемого в убийстве. Об этом сообщает региональное СУ СК РФ.

По версии следствия, в ноябре 2021 г. в квартире на ул. Мира в Похвистневе он выпивал в компании двоих мужчин поссорился со знакомым. В конфликт вмешалась женщина. Из-за этого обвиняемый избил ее. Пострадавшая скончалась на месте.