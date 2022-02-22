Ночью в Самару вернулся "камышлинский буйвол" Эдуард Латыпов

Во вторник, 22 февраля, несмотря на позднее время, около 3 часов утра, в Курумоче олимпийского призера встречали болельщики. Вместе с ними с победой и возвращением на родину Латыпова поздравил и губернатор Дмитрий Азаров, который летел вместе со спортсменом одним рейсом из командировки.

"Три медали! Уверен, что и впереди, конечно, еще медали будут. Но то, что ты сделал сейчас для нас, для нашей страны — потрясающе! Искренне тебя поздравляю!" — обратился к чемпиону глава региона.

"Спасибо большое! Без поддержки победы не бывает", — заметил Латыпов.

Напомним, на Олимпийских играх-2022 года в столице Китая 27-летний спортсмен завоевал три бронзовые награды: в мужской эстафете, в гонке преследования и смешанной эстафете.