"ТОАЗ" обновляет транспортный парк пожарной части

ПАО "ТОАЗ" (Тольяттиазот) — один из ведущих производителей минеральных удобрений в России и одно из градообразующих предприятий Тольятти — начал обновление транспортного парка и приобрел для ведомственной пожарной части современную спецмашину для пожаротушения.

С этим важным событием личный состав пожарной части поздравил генеральный директор ПАО "ТОАЗ" Анатолий Шаблинский. Он вручил начальнику пожарной части Андрею Крутикову ключи от новой машины. Тут же был отдан приказ ввести спецтехнику в боевой расчет.

Новая спецмашина оснащена всем необходимым оборудованием с учетом современных технологий для пожаротушения. Автоцистерна вмещает 3 т воды и 180 л пенообразователя. Мощный двигатель насоса позволяет значительно увеличить количество подаваемой воды. Его производительность — 70 л воды в секунду, что создает мощный напор, необходимый для быстрого тушения огня.

Пожарная часть Тольяттиазота ежедневно обеспечивает безопасность предприятия и города. В части находятся два боевых расчета, всегда готовых к выезду. В ангаре пожарной части в боевой готовности содержатся две машины. Еще две — всегда в резерве согласно нормам МЧС. На сегодняшний день в пожарной части трудятся 64 человека.

В 2021 году пожарные расчеты ПАО "ТОАЗ" принимали активное участие в борьбе с огнем в лесах города.

"Противопожарная безопасность химического предприятия невозможна без современной техники и качественной подготовки персонала. Покупка новой автоцистерны это не просто вопрос условий работы личного состава пожарной части, а задача по обеспечению безопасной и бесперебойной работы всего предприятия. Мы планируем продолжить обновление и модернизацию всего необходимого оборудования", — подчеркнул генеральный директор ПАО "ТОАЗ" Анатолий Шаблинский.

"Старая машина отслужила свой срок. Приобретенная машина укомплектована всем необходимым пожарно-техническим вооружением. В скором времени проведем пожарные ученья, чтобы проверить новую автоцистерну и на деле познакомиться с ее возможностями", — отметил начальник пожарной части ПАО "ТОАЗ" Андрей Крутиков.