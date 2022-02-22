Московского адвоката будут судить в Самаре за коммерческий подкуп

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Самаре завершилось расследование уголовного дела члена Адвокатской палаты Москвы, обвиняемого в коммерческом подкупе. Об этом сообщает СУ СК РФ по Самарской области.