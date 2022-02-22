Сотрудника ИК-26 из Самарской области обвиняют во взяточничестве

Прокуратура Волжского района Самарской области утвердила обвинительное заключение сотруднику отдела безопасности ИК-26 по ч. 3 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки"). Об этом сообщает областная прокуратура.

По версии следствия, с сентября 2020 г. по апрель 2021 г. сотрудник колонии получил на свою банковскую карту от осужденного 22 тыс. руб. и за это должен был пронести мобильник на территорию исправительного учреждения.

Уголовное дело направлено в Волжский районный суд.