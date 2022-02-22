В Самаре проходят общественные обсуждения дизайн-проектов территорий для благоустройства в 2023 году

В понедельник, 21 февраля, в Октябрьском районе прошли общественные обсуждения дизайн-проектов пространств, претендующих на благоустройство в 2023 г. в рамках инициированного президентом РФ Владимиром Путиным федеральной программы "Формирование комфортной городской среды" национального проекта "Жилье и городская среда".

"Общественные обсуждения дизайн-проектов — это второй блок необходимых мероприятий, которые предшествуют голосованию. Сначала у нас прошел отбор территорий, после которого жители выбрали 20 пространств. Им подготовили соответствующие концепции благоустройства, или, так называемые, дизайн-проекты", — рассказал заместитель руководителя управления развития, реконструкции и ремонта департамента городского хозяйства и экологии администрации Самары Алексей Старостин.

В этом году в Октябрьском районе в ТОП-20 попали сразу пять общественных пространств: сквер в районе дома № 32 по ул. Осипенко, сквер в районе домов № 22 и 24 по ул. Ново-Садовой, территория детской площадки, прилегающая к бульвару по ул. Челюскинцев, территория Постникова оврага, а также сквер на пересечении улиц Авроры и Гагарина (около дома № 68 по ул. Гагарина).

"Из 20 пространств пять территорий находятся в Октябрьском районе. Это демонстрирует довольно большую активность жителей, — подчеркнул первый заместитель главы Октябрьского внутригородского района Георгий Выводцев. — В настоящее время проводятся обсуждения, где жители имеют возможность напрямую высказаться и дать предложения по корректировке дизайн-проектов территорий, чтобы после благоустройства результатом было довольно наибольшее количество людей".

Некоторые пространства, претендующие на благоустройство в 2023 году в Октябрьском районе, попали в ТОП-20 впервые. В их числе сквер в районе домов № 22 и 24 по ул. Ново-Садовой.

"В 2021 г. на фасаде дома № 22 появился мурал, на открытие которого приехали губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и глава Самары Елена Лапушкина. Жителям он очень понравился, но на фоне нового мурала сквер абсолютно потерялся, — отметила председатель совета ТОС № 1 Октябрьского района Ирина Пронина. — После благоустройства мы бы хотели увидеть здесь обновленное освещение, тротуарные дорожки, лавочки, а также качественное водоотведение".

Напомним, в январе в Самаре проходил отбор общественных территорий, которые в дальнейшем примут участие в рейтинговом голосовании за благоустройство в 2023 году. На обсуждение было вынесено 87 пространств. От жителей поступило более 67 тысяч заявок на благоустройство значимых для них пространств. На основе предложений сформирован ТОП-20 общественных территорий для рейтингового голосования. Перед началом голосования все проекты благоустройства выносятся на обсуждение общественности.

После обсуждений все проекты будут доработаны с учетом предложений жителей, которые можно озвучить на запланированных встречах, отправить по электронной почте или оставить в пункте для принема письменных обращений. Все пожелания самарцев будут приниматься до 28 февраля. График встреч и адреса для приема предложений размещены по ссылке — https://samadm.ru/media/news/35449/

По итогам рейтингового голосования из перечня ТОП-20 жители выберут первоочередной список общественных пространств, которые будут благоустроены уже в 2023 году. Отдать свой голос за выбранный проект можно будет на платформе 63.gorodsrega.ru, через "Госуслуги" и виджет "Мой выбор, мое будущее" на сайтах администрации Самары и внутригородских районов. О сроках голосования будет сообщено дополнительно.

Ознакомиться с дизайн-проектами можно здесь.