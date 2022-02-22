Банк "Открытие" повысил доходность по вкладам до 9,2% годовых

Банк "Открытие" с 22 февраля повышает ставки для розничных клиентов по всей линейке рублевых вкладов. Рост составит от 0,6 до 0,75 процентных пункта в зависимости от вида и срока вклада.
Теперь максимальная доходность в линейке депозитов для премиальных клиентов достигает 9,2% годовых при размещении средств на 1 год во вклад "Надежный" с получением процентов в конце срока.
Ставка 9,2% годовых также доступна по вкладу "Надежный партнер" клиентам банка, получающим зарплатные или пенсионные выплаты на карту Opencard, а также предъявителям промокодов.
Максимальная доходность по депозитам для остальных клиентов составит 9,0% годовых.
Также с 1 марта банк "Открытие" повышает ставки по накопительному счёту "Моя копилка" до 7% годовых. Одновременно с этим банк снизит минимальный порог остатка по счету, на который проценты начисляются по указанной ставке, с 10 тысяч до 100 рублей. Получить по накопительному счету максимальную доходность до 8% годовых клиенты смогут при подключении опции повышения процентов за счет бонусных рублей.
При оформлении любого вклада или счета "Моя копилка" с остатком от 50 000 рублей клиенту бесплатно предоставляется карта с тарифом Opencard платежных систем Visa, Mastercard или МИР.
Вклады и накопительные счета можно открыть как в офисе, так и в удаленных каналах банка.
Более подробно с условиями по вкладам и накопительным счетам можно познакомиться на сайте банка.
Банк "Открытие" входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. "Открытие" развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховые компании "Росгосстрах" и "Росгосстрах Жизнь", "Открытие Инвестиции" (бренд, включающий продукты брокера и УК "Открытие"), "НПФ Открытие", АО "Балтийский лизинг", ООО "Открытый лизинг", ООО "Открытие Факторинг", "РГС Банк", АО "Таможенная карта". Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА ("АА (RU)"), Эксперт РА ("ruAA") и НКР ("АA+.ru"), а также международными агентствами Fitch ("BB+") и Moodyʼs ("Ba2"). Стратегия развития банка предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.