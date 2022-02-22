Прокуратура Самарской области открыла "горячую линию" для беженцев и вынужденных переселенцев

Прокуратура Самарской области открыла "горячую линию" по вопросам соблюдения прав беженцев и вынужденных переселенцев.

В рабочее время можно звонить по телефону: 8 (846) 333-54-28, 8 (846) 332-29-44; круглосуточно: 8 (846) 340-61-78.

Распоряжением прокурора области Сергея Берижицкого создана мобильная приемная, в которую вошли прокуроры районов, где открыты пункты временного размещения. Пункты готовят в санаториях и оздоровительных лагерях в Самаре, Тольятти, Красноярском и Кинель-Черкасском районах.

Усилия региональной прокуратуры направлены на соблюдение государственных гарантий беженцев на временное размещение, доступ к образованию и медицинской помощи, а также на положенные выплаты.

Также можно направить обращение через официальный сайт прокуратуры области — в разделе "Обращение в прокуратуру".