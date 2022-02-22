Прокуратура Самарской области открыла "горячую линию" для беженцев и вынужденных переселенцев

Прокуратура Самарской области открыла "горячую линию" по вопросам соблюдения прав беженцев и вынужденных переселенцев.
В рабочее время можно звонить по телефону: 8 (846) 333-54-28, 8 (846) 332-29-44; круглосуточно: 8 (846) 340-61-78.
Распоряжением прокурора области Сергея Берижицкого создана мобильная приемная, в которую вошли прокуроры районов, где открыты пункты временного размещения. Пункты готовят в санаториях и оздоровительных лагерях в Самаре, Тольятти, Красноярском и Кинель-Черкасском районах.
Усилия региональной прокуратуры направлены на соблюдение государственных гарантий беженцев на временное размещение, доступ к образованию и медицинской помощи, а также на положенные выплаты.
Также можно направить обращение через официальный сайт прокуратуры области — в разделе "Обращение в прокуратуру".
Последние комментарии
Коррумпированный "судья" алексей сорокин помимо взяток, нарушал тайну совещательной, комнаты, оскорблял гражда и выносил заведомо неправосудные решения. Но председатель Самарского облсуда вадим кудинов регулярно его отмазывал и в итоге отправил в почетную отставку... Помимо назначения приличной пенсии за неприличные дела, продажному "судье" предложили должность преподавателя юриспруденции в Самарском плановом университете, где он и по сей день "преподает" международное право...
Неплохо)
И ладненько, свято место пустым не останется.
Светик, это ты намекаешь на то, что ребята с Пионерской прохлопали?
Радует и то,что скоропостижное увольнение его помощница не помешало столь высокому назначению.