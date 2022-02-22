"Открытие Инвестиции" подвели итоги 2021 года

"Открытие Инвестиции" (совместный бренд "Открытие Брокер" и УК "Открытие", входят в группу банка "Открытие") подвели итоги работы за 2021 год. Обе компании продемонстрировали положительные результаты. Портфель активов клиентов брокера вырос на 32%, а УК "Открытие" почти в 2,5 раза увеличила стоимость чистых активов паевых фондов, запустила линейку БПИФ и подтвердила лидирующие показатели по доходности флагманских продуктов.
По итогам 2021 года портфель активов клиентов брокера вырос на 32% по сравнению с аналогичным показателем 2020 года. Рост активов клиентов сопровождался значительным приростом клиентской базы — на 34%, по данным Московской биржи.
Количество активных клиентов брокера (совершивших хотя бы одну операцию в месяц по брокерскому счету) в декабре 2021 года по сравнению с декабрем 2020 года выросло на 35%. Список самых популярных российских бумаг по объему сделок среди клиентов брокера в 2021 году возглавили акции Сбербанка, "Газпрома", "Лукойла", "Магнита" и "Норникеля".
Прошедший год также показал серьезный интерес российских инвесторов к иностранным бумагам. Число сделок клиентов на "СПБ Бирже" в 2021 году по сравнению с 2020 годом выросло в 2,5 раза, а объем сделок — в 9 раз. Самыми популярными бумагами среди клиентов "Открытие Инвестиции" по объему сделок стали акции компаний Apple, Facebook, Amazon, Disney и Tesla.
Брокер продолжил работу над повышением качества сервиса и оптимизации расходов своих клиентов. В частности, отменена минимальная комиссия по сделкам с иностранными бумагами на европейских биржах LSE и Xetra. В начале текущего года торговля на Xetra стала доступна в личном кабинете и мобильном приложении "Открытие Инвестиции". Также появилась возможность совершать операции с валютными парами USD/RUB и EUR/RUB объёмом от 1 цента.
С прошлого года клиенты могут зачислять денежные средства (рубли) на брокерские счета с 6:45 мск на фондовом, валютном и срочном рынках Московской биржи. Для ускорения процедуры пополнения брокерского счета реализована возможность зачисления средств через Систему быстрых платежей (СБП).
"Текущий год может стать определяющим в появлении безусловных лидеров по брокерскому обслуживанию в России. Поэтому мы сделали своим основным ориентиром на 2022 год развитие клиентской поддержки, причем как технической, так и с точки зрения принятия решений на волатильном рынке. Нам важно, чтобы клиент зарабатывал и оставался на рынке в течение длительного срока. Еще одно важное направление — развитие инфраструктуры. Это касается не только новых сервисов в мобильном приложении, но и повышения безопасности и скорости обслуживания. Также мы намерены усилить наше аналитическое покрытие как российских и американских бумаг, так и европейских и азиатских. Считаю, что именно по этим направлениям в ближайшие годы будут конкурировать между собой основные брокеры, конкуренция в части тарифов уже себя исчерпала", — говорит генеральный директор "Открытие Инвестиции" Юрий Маслов.
Управляющая компания "Открытие" в 2021 году показала рекордные результаты. Активы под ее управлением выросли почти на 10%, при этом объем вложений институциональных инвесторов достиг 203 млрд рублей.
Высокие результаты по доходности по состоянию на 30 декабря 2021 года, согласно данным портала Investfunds, продемонстрировали открытые паевые инвестиционные фонды компании:
ОПИФ "Открытие — Валютный сбалансированный" стал лучшим смешанным фондом страны по доходности за 3 года (доходность +114,15%);
ОПИФ "Открытие — Валютные облигации" занял 2-е место по доходности среди всех фондов облигаций российского рынка на периоде за 3 года (+30,03% за 3 года);
ОПИФ "Открытие — Валютные акции" вошел в пятерку лидеров по доходности среди фондов иностранных активов объёмом более 1 млрд руб. (+120,07% за 3 года и +166,75% за 5 лет).
Высокие результаты по доходности способствуют росту востребованности фондов среди инвесторов. Так, по данным Investfunds, в 2021 году компания поднялась на 4-ю строчку по объёмам привлечения в ОПИФ за год. Стоимость чистых активов ОПИФ УК "Открытие" выросла в прошлом году на 152% и составила почти 39 млрд рублей. Высокий спрос позволил УК "Открытие" увеличить занимаемую долю на рынке ОПИФ на 82% — до 4,23%.
Одним из ключевых событий прошлого года стал запуск шести новых биржевых фондов, что позволило сформировать линейку из семи разнонаправленных БПИФ. Линейка сформирована таким образом, чтобы клиент мог выбрать фонд, отвечающий его запросам: фонды ориентированы на различные классы активов (акции, облигации) и валюты инвестирования (рубли, доллары, евро), широкое географическое покрытие (Европа, США, Азия), а также на разный уровень риска. Благодаря запуску линейки стоимость чистых активов БПИФ УК "Открытие" выросла в 22 раза и достигла 1,9 млрд рублей.
Ещё одним значимым достижением прошлого года стал рост сегмента ЗПИФ: стоимость чистых активов закрытых фондов УК "Открытие" увеличилась на 42% и превысила 8,3 млрд рублей.
УК "Открытие" стабильно демонстрирует успешные показатели и в сфере управления активами институциональных инвесторов. Так, УК "Открытие" подтвердила лидерство по средней доходности портфеля ПФР за весь период действия договора доверительного управления — 10,94% годовых (единственный двузначный результат среди всех компаний).
Также высокую эффективность продемонстрировали несколько инвестиционных идей в рамках стратегии доверительного управления "Структурированная", которая предназначена для квалифицированных инвесторов. Так, стратегии с идеей на рост акций FedEX (средняя доходность — более 13% годовых) и Apple (более 12% годовых) были досрочно погашены в связи с достижением целевых показателей по доходности.
Кроме того, более 30 000 клиентов группы "Открытие" смогли заработать около 2,5 млрд рублей за счет результатов стратегии "Купонная" (предназначена для квалифицированных инвесторов), получив среднюю доходность выше 13% годовых. Такой результат стал возможен благодаря тщательно проработанной инвестиционной идее на рост акций компаний, лидирующих в своих отраслях: АЛРОСА, Мосбиржа, Новатэк, Яндекс, МТС, Магнит, Полюс, Роснефть, Газпромнефть.
В 2021 году создана единая витрина продуктов УК "Открытие" и "Открытие Брокер", ставшая логическим продолжением объединения компаний в рамках бренда "Открытие Инвестиции". Теперь в личном кабинете на сайте "Открытие Инвестиции" и в одноименном мобильном приложении размещена информация по продуктам доверительного управления, а также предоставлена возможность их оформления.
2021 год запомнился также приведением линеек ОПИФ и стратегий ДУ ИИС, включающих эти фонды, к единой логике с точки зрения названий и условий инвестирования. Названия теперь идентичны и максимально прозрачно отражают содержание продуктов, что позволяет увидеть, какие активы и в какой валюте входят в их состав. Тем самым УК "Открытие" максимально упростила для клиента процесс выбора продуктов компании.
"В прошлом году УК "Открытие" удалось не только сохранить лидирующие позиции на рынке коллективных инвестиций, но и улучшить результаты по целому ряду направлений. 2022 год готовит для нас серьезные вызовы как с точки зрения управления рыночными рисками, так и на фоне усиливающейся конкуренции в международном масштабе, в том числе принимая во внимание появление иностранных ETF на российском рынке. Главное — у нас есть чёткое понимание, какие задачи стоят перед нами и как решить их максимально эффективно, ещё сильнее укрепив свои позиции на рынке. Планируем, используя все возможности, которые предоставляет сегодня регулятор, прорабатывать новые подходы, запускать локальные эксклюзивные инвестидеи, которые будут выигрышно отличать нас от других участников рынка, пересматривать текущую тарифную политику, а также сфокусироваться на дальнейшем развитии digital-каналов, создавая максимально комфортные условия инвестирования для наших клиентов", — отметил Вадим Ярош, генеральный директор УК "Открытие" ("Открытие Инвестиции").
"Открытие Инвестиции" — бренд, объединяющий продукты "Открытие Брокер" и УК "Открытие" на единой онлайн-витрине. Главная задача бренда — предлагать клиентам максимально широкий спектр инвестиционных решений. Синергия компетенций, ресурсов, инфраструктуры и разработок компаний в рамках единого пространства позволяет обеспечить широкий спектр финансовых предложений для всех категорий инвесторов. "Открытие Инвестиции" (на рынке с 1995 года), на протяжении многих лет входит в число ведущих операторов торгов Московской биржи: объём операций на фондовом рынке за 2021 г. превысил 13,7 трлн рублей, а число обслуживаемых клиентов — 417 тыс. Компания имеет максимальный рейтинг надёжности на уровне "ААА.ru.iv", ежегодно подтверждая его с 2010 года.
ООО УК "ОТКРЫТИЕ". Лицензия № 21-000-1-00048 от 11 апреля 2001 г. на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, выданная ФКЦБ России, без ограничения срока действия. Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг № 045-07524-001000 от 23 марта 2004 г. на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами, выданная ФКЦБ России, без ограничения срока действия. Ознакомиться с информацией в отношении ООО УК "ОТКРЫТИЕ" можно на официальном сайте компании в сети Интернет по адресу: https://www.open-am.ru/ru/about/info-list/.
Результаты инвестирования в прошлом не определяют и не являются гарантией доходности инвестирования в будущем. ООО УК "ОТКРЫТИЕ" не гарантирует достижения ожидаемой доходности.
Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Взимание надбавок (скидок) уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда.
Информация о всех расходах и комиссиях приведена в договоре доверительного управления. До заключения договора ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом, условиями управления активами, декларациями о рисках, получить сведения о лице, осуществляющем управление активами, и иную информацию, которая должна быть предоставлена в соответствии с федеральным законом и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации можно по адресу: Российская Федерация, 115114, г. Москва, ул. Кожевническая, д. 14, стр. 5, по телефону: 8 800 500-78-25 (бесплатный звонок по России), на странице в сети Интернет www.open-am.ru. Информация об агентах, оказывающих услуги по приему заявок паевых инвестиционных фондов, размещена на сайте в сети Интернет https://www.open-am.ru/ru/feedback/agents/
Правила доверительного управления ОПИФ рыночных финансовых инструментов "Открытие — Акции" зарегистрированы ФКЦБ России 17.12.2003 № 0164-70287842; Правила доверительного управления ОПИФ рыночных финансовых инструментов "Открытие — Валютные акции" зарегистрированы ФСФР России 16.04.2013 № 2586; Правила доверительного управления ОПИФ рыночных финансовых инструментов "Открытие — Валютный сбалансированный" зарегистрированы Банком России 29.10.2015 № 3059.
Защита капитала обеспечивается по истечении срока стратегии "Купонная" при условии исполнения обязательств контрагента по сделкам/эмитента. Сумма инвестированного клиентом капитала, а также полученный финансовый результат по окончании срока стратегии будут уменьшены на расходы и вознаграждения, предусмотренные Договором, издержки, связанные с конвертацией валюты и разницей валютных курсов, а также на налог на доходы физических лиц. В случае подачи Уведомления о распределении активов, содержащего информацию о выводе всех Активов по Стратегии управления "Купонная", если на дату направления Учредителем управления Доверительному управляющему этого уведомления Активы Учредителя управления включают срочные договоры (контракты), базовым активом которых являются фондовые индексы, ценные бумаги, валютные пары или другие срочные договоры (контракты), реализация (исполнение) указанного срочного контракта осуществляется в соответствии со спецификацией, размещенной на сайте брокера АО "Открытие Брокер" https://open-broker.ru в разделе "Документы для оформления сделок со структурным продуктом "Автоколл". Вывод активов до истечения Срока действия Стратегии управления может привести к существенным потерям Активов. Под Базовым активом подразумевается корзина финансовых инструментов, входящих в состав конкретной инвестиционной идеи. Выплата "купонов" осуществляется в случае достижения цены Базового актива (всех базовых активов, входящих в корзину ценных бумаг), установленного уровня (Купонный барьер) на дату окончания "купонного" периода. Если "купон" не был выплачен по причине того, что цена базового актива не достигла установленного уровня, то "купон" может быть выплачен в дату следующего "купонного" периода. При оформлении стратегии на ИИС возможность вывода купона отсутствует. Для стратегии управления "Купонная" действует "период охлаждения", в течение которого доверительным управляющим не удерживается вознаграждение доверительного управляющего, а также не совершаются сделки по приобретению финансовых инструментов в интересах клиента. Оформление Уведомления на вывод в "период охлаждения" предоставляет возможность обеспечить Учредителю управления возврат Активов в сумме первоначального ввода.
Защита капитала обеспечивается по истечении срока стратегии управления при условии исполнения обязательств контрагента по сделкам/эмитента. Сумма инвестированного клиентом капитала, а также полученный финансовый результат по окончании срока стратегии управления будут уменьшены на расходы и вознаграждения, предусмотренные договором доверительного управления, издержки, связанные с конвертацией валюты и разницей валютных курсов, а также на налог на доходы физических лиц. В случае подачи Уведомления о распределении активов, содержащего информацию о выводе всех Активов (далее — Уведомление на вывод) по Стратегии управления "Структурированная", если на дату направления Учредителем управления Доверительному управляющему этого уведомления Активы Учредителя управления включают срочные договоры (контракты), базовым активом которых являются фондовые индексы, ценные бумаги, валютные пары или другие срочные договоры (контракты), реализация (исполнение) указанного срочного контракта осуществляется в соответствии со спецификацией, размещенной на сайте брокера АО "Открытие Брокер" https://open-broker.ru в разделе "Документы для оформления сделок со структурным продуктом "С защитой капитала. Вывод Активов до истечения срока действия стратегии управления может привести к существенным финансовым потерям. Для Структурированных стратегий управления действует "период охлаждения", в течение которого доверительным управляющим не удерживается вознаграждение доверительного управляющего, а также не совершаются сделки по приобретению финансовых инструментов в интересах клиента. Оформление Уведомления на вывод в "период охлаждения" предоставляет возможность обеспечить Учредителю управления возврат Активов в сумме первоначального ввода.
Риски, связанные с финансовыми инструментами, представленными в настоящем пресс-релизе, не подлежат страхованию в соответствии с Федеральным законом от 23 декабря 2003 года № 177-ФЗ "О страховании вкладов в банках Российской Федерации".
Банк "Открытие" входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. "Открытие" развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховые компании "Росгосстрах" и "Росгосстрах Жизнь", "Открытие Инвестиции" (бренд, включающий продукты брокера и УК "Открытие"), "НПФ Открытие", АО "Балтийский лизинг", ООО "Открытый лизинг", ООО "Открытие Факторинг", "РГС Банк", АО "Таможенная карта". Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА ("АА (RU)"), Эксперт РА ("ruAA") и НКР ("АA+.ru"), а также международными агентствами Fitch ("BB+") и Moodyʼs ("Ba2"). Стратегия развития банка предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.