24 февраля в Музее модерна откроется выставка о почтово-телеграфной службе

В четверг, 24 февраля, в 19:00, в Музее модерна состоится открытие проекта "Власть сообщений: выставка о средствах связи в эпоху модерна" (18+). В этот вечер вход на выставку свободный.
Экспозиция новой выставки посвящена научно-техническому прогрессу, появлению новых средств связи, активно использовавшихся на рубеже XIX–XX вв., которые оказали серьезное влияние на возможности коммуникации.
Кураторы проекта сделали акцент на том, как развитие почтово-телеграфной службы изменило повседневную коммуникацию, послужило появлению новых форм общения между людьми, повлияло на политическую систему. Здесь расскажут и о "почтовом восстании" и о деятельности "черных кабинетов".
В создании экспозиции "Власть сообщений" помогли "Ретро-почта" и музей самарского отделения компании "Ростелеком".
Музей модерна напоминает, что до 28 февраля не принимает посетителей младше 18 лет.
Выставка "Власть сообщений" будет работать до 10 апреля. Цена билетов для посещения — 150/100 рублей.
Последние комментарии
Молодца! Хорошее начало!
Можно порадоваться за музей.
только русский солдат? что за великодержавный шовинизм?
Восточное искусство очень самобытное и оригинальное, особенно для нас. Сама недавно увлеклась искусством Японии, но к сожалению даже на таких масштабных аукционах, как виолити выбор не очень велик, ну или я плохо ищу пока
Великолепный мастер. Пейзажи Николая просто живут. Постараюсь попасть на выставку.