В Пестравском районе за незаконную добычу косули задержали охотника

Правоохранительные органы проводят проверку по факту незаконной добычи косули, сообщает департамент охоты и рыболовства Самарской области.

17 февраля инспекторы ДПС задержали на дороге с. Пестравка — с. Мосты жителя Пестравского района на Lada Granta. В салоне автомобиля было обнаружено ружье системы Вепрь-308, оснащенное прицелом ночного видения, ружье ИЖ-43, а также тепловизор. В багажнике инспекторы нашли часть незаконно добытой особи косули сибирской.

В ходе проведенных оперативных мероприятий установлено место добычи, а также часть продукции охоты — голова, шкура, мясо косули сибирской. У местного жителя изъяли машину, оружие, прицел ночного видения, тепловизор, а также продукцию охоты.