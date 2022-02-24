Александр Хинштейн: "Сегодня каждый должен окончательно сделать свой выбор"

Депутат Государственной думы РФ от Самарской области Александр Хинштейн прокомментировал начавшуюся сегодня, 24 февраля, военную спецоперацию в Донбассе.

"Сегодня каждый должен окончательно сделать свой выбор: с кем он? С Россией, Путиным и миллионами наших соотечественников, ставших заложниками в руках политиканов? Или с теми, кто считает Россию не своей, а «этой страной», не имеющей право на защиту национальных интересов? Да и интересов таких, собственно, не имеющих?", - пишет депутат.

При этом он отмечает, что любые боевые действия - это всегда трагедия. "Но бывают такие ситуации, когда другого выхода просто не остаётся. Если этого не сделать сегодня, завтра - может быть уже поздно", - добавляет Александр Хинштейн.

"На наших глазах - вершится история. Какой она будет - зависит от каждого из нас. Очень важно сейчас не впадать в эмоции и не верить бесчисленным фейкам, чьё число будет только множиться, - считает он. - Я верю в нашего Верховного Главнокомандующего и Вооружённые Силы России. Я твёрдо уверен, что Россия - с честью выйдет из этих испытаний. Наше дело правое!".