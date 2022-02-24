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Экономика и бизнес

ТоАЗ приостановил транзит аммиака

ТОЛЬЯТТИ. 24 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В связи с ситуацией на Украине и закрытием судоходства в Азовском море для обеспечения безопасности людей, проживающих в районе аммиакопровода, принято решение о приостановке транзита аммиака, сообщает пресс-служба ПАО "ТОАЗ".

Предприятие останавливает работу трех агрегатов и переводит в режим пониженной нагрузки четыре агрегата. Производство аммиака продолжится в объеме, достаточном для обеспечения внутреннего производства карбамида и КФК, а также выполнения всех обязательств перед потребителями аммиака, отгрузка которым осуществляется ж/д транспортом.

"Остальные производства на территории промышленной площадки ПАО "ТОАЗ", а также все вспомогательные службы работают в штатном режиме", - уточнили в компании.

В настоящее время прорабатываются альтернативные пути доставки продукции до потребителя, в том числе увеличение ж/д отгрузки и использование российских портов.

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