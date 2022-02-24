ТоАЗ приостановил транзит аммиака

В связи с ситуацией на Украине и закрытием судоходства в Азовском море для обеспечения безопасности людей, проживающих в районе аммиакопровода, принято решение о приостановке транзита аммиака, сообщает пресс-служба ПАО "ТОАЗ".
Предприятие останавливает работу трех агрегатов и переводит в режим пониженной нагрузки четыре агрегата. Производство аммиака продолжится в объеме, достаточном для обеспечения внутреннего производства карбамида и КФК, а также выполнения всех обязательств перед потребителями аммиака, отгрузка которым осуществляется ж/д транспортом.
"Остальные производства на территории промышленной площадки ПАО "ТОАЗ", а также все вспомогательные службы работают в штатном режиме", - уточнили в компании.
В настоящее время прорабатываются альтернативные пути доставки продукции до потребителя, в том числе увеличение ж/д отгрузки и использование российских портов.
Последние комментарии
Вполне себе ничего строение! Достройте, пусть люди живут! Сносить зачем?
Вы выяснили причины решения? Может быть конструкции не пригодны. И да , похоже вы первый в списке дураков с такими заявлениями.
А конфисковать, достроить и передать нуждающимся, низя. Лучше, снести.. Действительно, страна дураков!
Власть как всегда отмолчится. Безобразное отношение.
Почему-то никто не вспомнит, что в 70-х и 80-х годах практически все трамвайные стрелки в Куйбышеве были автоматические.