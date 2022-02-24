Сотрудницу ФНС из Самары уличили во взятках

В Самаре возбудили уголовное дело в отношении бывшей сотрудницы ИФНС, подозреваемой в получении взятки. Об этом сообщает СУ СК РФ по Самарской области.
По версии следствия, с 2019 по 2020 г. главный госинспектор отдела камеральных проверок №2 ИФНС России по Промышленному району неоднократно получала деньги за внесение в налоговую базу сведений об отсутствии задолженности по транспортному налогу. Следствие обнаружило два эпизода преступления, общая сумма полученных взяток составила более 21 тыс. рублей.
Расследование этого уголовного дела продолжается.
Ранее женщина уже становилась фигуранткой аналогичного уголовного дела. Расследование завершилось. Общая сумма полученного незаконного вознаграждения, по версии следствия, составила 110 тыс. рублей.
Последние комментарии
а вы у него делали откликнитесь напишите мне
А также есть пострадавшие от КПК Родник, КПК Добрыня,КПК Финброкер и пр.Всего более 200 чел.Людей обокрали на десятки миллионов рублей.Мало того,инвестиции страховались МОВС(страховая организация). И всё это с разрешения ЦБ РФ. И это только по Москве.Дела тянуться с 2018года. Уже выиграли все суды.Сейчас занимается АС г.Москвы. Занимается прокуратура г.Москвы....никого не задержали.Ни у кого ничего не изъяли.Миллионные долги лотами выставлены на торги. К 27 дек.2021г. девятимиллионный долг будет стоить 317000руб. Так,что спешите купить.А учредители спокойно свободно передвигаются по стране и ездят за границу
Сколько нужно бобла чтобы оплачивать,статьи передачи.
Скрепдержава в полный рост
За что полицая арестовали. Она кинула в него пластиковой бутылкой а дальше полицай вблдок действовал по инструкции путина: "сЕГОДНЯ ОНИ БРОСАЮТ ПЛАСТИКОВЫЕ БУТЫЛКИ А ЗАВТРА БРОСЯТ КОКТЕЙЛЬ МОЛОТОВА". Полицай действовал на опережение