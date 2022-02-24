Сотрудницу ФНС из Самары уличили во взятках

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В Самаре возбудили уголовное дело в отношении бывшей сотрудницы ИФНС, подозреваемой в получении взятки. Об этом сообщает СУ СК РФ по Самарской области.