В Самарской области ужесточат ответственность для нелегальных торговцев

В Самарской области предлагают ужесточить наказание за несанкционированную торговлю. Проект поправок в региональный закон об административной ответственности внесла в губернскую думу гордума Самары.

В пояснительной записке к законопроекту указывается, что действующими мерами добиться снижения количества совершаемых правонарушений в это сфере добиться не удается. В связи с этим предлагается исключить закона санкцию в виде предупреждения, как недейственную, а также установить фиксированные штрафы, убрав действующие их нижние пределы.

По предлагаемым нормам за осуществление розничной торговли вне специально отведенных мест граждан будут штрафовать на — 4,5 тыс. рублей (действующая норма - 1,5-4,5 тыс.), должностных лиц - 15 тыс. рублей (7,5-15 тыс.), юрлиц — 22,5 тыс. рублей (7,5-22,5 тыс.).

Организаторов несанкционированной торговли предлагается штрафовать на 4,5-5 тыс. руб., если это граждане (действующая норма - 3-5 тыс.), 45 тыс. руб. - должностное лицо (15-45 тыс.), 75 тыс. руб. - юрлицо (45-75 тыс.).