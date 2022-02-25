В Самарской области ужесточат ответственность для нелегальных торговцев

В Самарской области предлагают ужесточить наказание за несанкционированную торговлю. Проект поправок в региональный закон об административной ответственности внесла в губернскую думу гордума Самары.
В пояснительной записке к законопроекту указывается, что действующими мерами добиться снижения количества совершаемых правонарушений в это сфере добиться не удается. В связи с этим предлагается исключить закона санкцию в виде предупреждения, как недейственную, а также установить фиксированные штрафы, убрав действующие их нижние пределы.
По предлагаемым нормам за осуществление розничной торговли вне специально отведенных мест граждан будут штрафовать на — 4,5 тыс. рублей (действующая норма - 1,5-4,5 тыс.), должностных лиц - 15 тыс. рублей (7,5-15 тыс.), юрлиц — 22,5 тыс. рублей (7,5-22,5 тыс.).
Организаторов несанкционированной торговли предлагается штрафовать на 4,5-5 тыс. руб., если это граждане (действующая норма - 3-5 тыс.), 45 тыс. руб. - должностное лицо (15-45 тыс.), 75 тыс. руб. - юрлицо (45-75 тыс.).
Последние комментарии
Да кто бы сомневался, что наши депутаты пойдут против народа. ЕР никогда не выражала интересов народа, как и сейчас.Опросы показали, что подавляющее число против кьюар -кодов, и не стремится в цифровое рабство, которое нам готовят власти. Ну что же, нас не услышали, придется саботировать закон, выходить на улицу.
Ну МОЛОДЦЫ!!! Правда в других регионах снизили ещё в прошлом году и только пока до конца 2022г. И всего лишь предприятиям на УСН, а не из пострадавших отраслей, и не в три раза, а всего до 1% от оборота.
Вполне логично. На местах виднее.
Предположу, что комерсы продавят депутатов. Печалька.
Дети из одной семьи однозначно и безусловно должны обладать правом и реальной возможностью посещать как один садик, так и одну школу. Хватить это обсуждать, это должно быть сделано с 1 сентября 2018 года.